Сирийская армия отбила атаку террористов в идлибской зоне деэскалации

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Александр Щербицкий сообщил об инциденте в идлибской зоне деэскалации конфликта. Террористы напали на бойцов сирийской армии. Однако последним удалось отбить атаку.
8 июня боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещённая на территории России организация) предприняли попытку захвата населенного пункта Танджара в южной части идлибской зоны деэскалации, — цитирует сообщение ТАСС.
Атака была отбита огнём артиллерии и авиации. Сирийским войскам удалось полностью удержать свои позиции. По данным центра, террористы потеряли около 30 человек и три единицы техники. Информация о потерях со стороны правительственных войск не поступала.
Как ранее передавал NEWS.ru, МИД РФ сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе в январе 2020 года.