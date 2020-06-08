Сирийская армия отбила атаку террористов в идлибской зоне деэскалации

https://static.news.ru/photo/52067776-a9c4-11ea-a163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer /Global Look Press

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Александр Щербицкий сообщил об инциденте в идлибской зоне деэскалации конфликта. Террористы напали на бойцов сирийской армии. Однако последним удалось отбить атаку.

8 июня боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещённая на территории России организация) предприняли попытку захвата населенного пункта Танджара в южной части идлибской зоны деэскалации, — цитирует сообщение ТАСС.

Атака была отбита огнём артиллерии и авиации. Сирийским войскам удалось полностью удержать свои позиции. По данным центра, террористы потеряли около 30 человек и три единицы техники. Информация о потерях со стороны правительственных войск не поступала.

Как ранее передавал NEWS.ru, МИД РФ сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе в январе 2020 года.