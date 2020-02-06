https://static.news.ru/photo/8748421c-48c0-11ea-ad14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maher al-Mounes/Xinhua/Global Look Press

В январе в сирийской провинции Идлиб трагически погибли военные специалисты из России и Турции. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В Департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства уточнили , что в Идлибской зоне деэскалации в последние недели наблюдаются всплеск насилия и опасный рост напряжённости. Во второй половине января террористы совершили свыше тысячи нападений, за пределами зоны деэскалации счёт погибшим и раненым среди мирного населения и военнослужащих САР пошёл на сотни.

Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты, — сказано в размещённом на сайте МИД комментарии.

В ведомстве отметили, что боевики не прекращают попыток атаковать российскую авиабазу Хмеймим. Террористы применяют ударные беспилотники. По словам представителей МИД, террористы в Идлибе пользуются «полной безнаказанностью и свободой рук».

Ранее NEWS.ru писал, что два беспилотных летательных аппарата были сбиты силами ПВО авиабазы.