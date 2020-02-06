В январе в сирийской провинции Идлиб трагически погибли военные специалисты из России и Турции. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
В Департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства
Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты, — сказано в размещённом на сайте МИД комментарии.
В ведомстве отметили, что боевики не прекращают попыток атаковать российскую авиабазу Хмеймим. Террористы применяют ударные беспилотники. По словам представителей МИД, террористы в Идлибе пользуются «полной безнаказанностью и свободой рук».
Ранее NEWS.ru писал, что два беспилотных летательных аппарата были сбиты силами ПВО авиабазы.
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