Сгладить углы: сирийские боевики затеяли ребрендинг

Командиры контролирующих северные районы Сирии вооружённых группировок провели серию встреч, которые были посвящены вопросам взаимного примирения и слияния. Об этом
Власти Турции решили снизить уровень конфронтации среди вооружённых формирований на севере Сирии. Собеседники «Аль-Ахбар» рассказали о прямом посредничестве Анкары в организации встреч между полевыми командирами. Инсайдеры связывают это с тем, что республика, которая несёт военную и дипломатическую ответственность за ряд северных провинций, где сконцентрированы противники президента Башара Асада, хотела бы покончить с постоянными трениями между группировками, которые нередко выливаются в боевые действия. Постоянный конфликт интересов кажется турецким стратегам особенно опасным на фоне очевидного желания Дамаска вернуть себе контроль над всеми утраченными районами.
Отдельную проблему для Анкары представляет наиболее радикальная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая признана в России террористической и которая, как следует из заявлений Москвы, представляет основную угрозу стабильности в Идлибе, наиболее проблемной северной провинции. По оценкам «Аль-Ахбар», турецкая сторона хотела бы размыть ХТШ внутри новой коалиции более умеренных группировок. Тем более что в ряде районов на севере удалось добиться подвижек в борьбе с засильем иностранных боевиков, придерживавшихся радикальных взглядов. Насколько нынешняя инициатива Анкары сможет повлиять на архитектуру контроля в Идлибе, судить сложно, если учесть монополизацию власти со стороны ХТШ.
«Работа исподтишка»
В конце декабря спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев
Большое количество радикальных группировок всё равно остаётся, прежде всего в Идлибе. Выросло количество террористических актов. Когда говорю про активность, я имею в виду работу исподтишка: террористические акты против представителей силовых структур и примирившихся боевиков. Это настораживает. Сирийские службы безопасности пока с этим справляются, но необходимо принимать более активные меры, — пояснил он.
Однако, по общим оценкам Лаврентьева, активная фаза вооружённого конфликта в Арабской Республике давно миновала: сейчас у официального Дамаска и его партнёров по процессу урегулирования «несколько другие приоритеты».
Несмотря на то что последние договорённости Москвы и Анкары
Как обращают внимание эксперты, меры против ХТШ, конечно, прямо не предусматривались российско-турецкими соглашениями, однако проистекали из их «духа». По их словам, Анкара же пыталась дистанцироваться от проблемы ХТШ, требуя, в свою очередь, от Москвы выполнять свои
Новая структура
Последнюю инициативу Турции организовать переговоры между сирийскими группировками нельзя назвать чем-то принципиально новым. Это не первая попытка «навести удобный Анкаре порядок в Идлибе», заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин.
До сих пор с этим ничего не получалось. При всём огромном турецком влиянии в Идлибе между и группировками, и их командирами остаётся немало разногласий, которые время от времени доходят до вооружённых столкновений. При этом турки не хотят напрямую влезать в эти конфликты и нести потери из-за этого.
По словам аналитика, в ходе регулярных столкновений между идлибскими боевиками, а также ударов со стороны российской и американской авиации некоторая часть наиболее радикальных элементов в этой провинции была уничтожена, что потенциально может помочь турецким инициативам, однако проблемных вопросов по-прежнему остаётся достаточно много.
На мой взгляд, Турция сейчас максимум может создать новую весьма рыхлую структуру, которая формально будет объединять группировки, но при фактическом сохранении высокой автономности, — допустил Лямин.
Однако, по словам собеседника NEWS.ru, российскую сторону вряд ли удовлетворит такой «ребрендинг», потому что это не рецепт против таких фундаментальных проблем, как главенствующее положение в Идлибе радикалов из ХТШ и сохранение в этой провинции тысяч иностранных боевиков. Самой крупной и боеспособной из них эксперт назвал группировку уйгуров из Исламской партии Туркестана (признана в России террористической и запрещена).