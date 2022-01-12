Сгладить углы: сирийские боевики затеяли ребрендинг

Командиры контролирующих северные районы Сирии вооружённых группировок провели серию встреч, которые были посвящены вопросам взаимного примирения и слияния. Об этом рассказали источники арабского издания «Аль-Ахбар», уточнив, что переговоры были организованы при посредничестве Турции, в чьей зоне ответственности находятся эти территории. У Анкары, по этим оценкам, накопилась определённая усталость не только от постоянного передела влияния между враждебными Дамаску формированиями, но и сохранения дипломатического тупика с Россией в диалоге о судьбе северной провинции Идлиб. В экспертной среде есть точка зрения, что кардинальных проблем перетасовка и «ребрендинг» боевиков решить не могут.

Власти Турции решили снизить уровень конфронтации среди вооружённых формирований на севере Сирии. Собеседники «Аль-Ахбар» рассказали о прямом посредничестве Анкары в организации встреч между полевыми командирами. Инсайдеры связывают это с тем, что республика, которая несёт военную и дипломатическую ответственность за ряд северных провинций, где сконцентрированы противники президента Башара Асада, хотела бы покончить с постоянными трениями между группировками, которые нередко выливаются в боевые действия. Постоянный конфликт интересов кажется турецким стратегам особенно опасным на фоне очевидного желания Дамаска вернуть себе контроль над всеми утраченными районами.

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Отдельную проблему для Анкары представляет наиболее радикальная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая признана в России террористической и которая, как следует из заявлений Москвы, представляет основную угрозу стабильности в Идлибе, наиболее проблемной северной провинции. По оценкам «Аль-Ахбар», турецкая сторона хотела бы размыть ХТШ внутри новой коалиции более умеренных группировок. Тем более что в ряде районов на севере удалось добиться подвижек в борьбе с засильем иностранных боевиков, придерживавшихся радикальных взглядов. Насколько нынешняя инициатива Анкары сможет повлиять на архитектуру контроля в Идлибе, судить сложно, если учесть монополизацию власти со стороны ХТШ.

«Работа исподтишка»

В конце декабря спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев констатировал , что активность противников Асада в последнее время держится на одном и том же уровне.

Большое количество радикальных группировок всё равно остаётся, прежде всего в Идлибе. Выросло количество террористических актов. Когда говорю про активность, я имею в виду работу исподтишка: террористические акты против представителей силовых структур и примирившихся боевиков. Это настораживает. Сирийские службы безопасности пока с этим справляются, но необходимо принимать более активные меры, — пояснил он.

Однако, по общим оценкам Лаврентьева, активная фаза вооружённого конфликта в Арабской Республике давно миновала: сейчас у официального Дамаска и его партнёров по процессу урегулирования «несколько другие приоритеты».

Несмотря на то что последние договорённости Москвы и Анкары включают сохранение статус-кво в Идлибе, ситуация в провинции по-прежнему становится проверкой на прочность для отношений двух игроков, доказали первые дни этого года. Несмотря на то что в 2020 году РФ и Турция подписали протокол, который касается создания «коридора безопасности» к югу от трассы М4, которая пролегает сквозь зоны влияния ХТШ, и организации совместного российско-турецкого патрулирования от населённого пункта Трумба до населённого пункта Айн-эль-Хавр, полного соблюдения пунктов документа добиться не удалось. Это касается как работы патрулей, которые в итоге были приостановлены, так и засилья радикалов.

Xinhua/Global Look Press

Как обращают внимание эксперты, меры против ХТШ, конечно, прямо не предусматривались российско-турецкими соглашениями, однако проистекали из их «духа». По их словам, Анкара же пыталась дистанцироваться от проблемы ХТШ, требуя, в свою очередь, от Москвы выполнять свои обязательства по отводу курдских военизированных формирований от северных районов.

Новая структура

Последнюю инициативу Турции организовать переговоры между сирийскими группировками нельзя назвать чем-то принципиально новым. Это не первая попытка «навести удобный Анкаре порядок в Идлибе», заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин.

До сих пор с этим ничего не получалось. При всём огромном турецком влиянии в Идлибе между и группировками, и их командирами остаётся немало разногласий, которые время от времени доходят до вооружённых столкновений. При этом турки не хотят напрямую влезать в эти конфликты и нести потери из-за этого. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

По словам аналитика, в ходе регулярных столкновений между идлибскими боевиками, а также ударов со стороны российской и американской авиации некоторая часть наиболее радикальных элементов в этой провинции была уничтожена, что потенциально может помочь турецким инициативам, однако проблемных вопросов по-прежнему остаётся достаточно много.

На мой взгляд, Турция сейчас максимум может создать новую весьма рыхлую структуру, которая формально будет объединять группировки, но при фактическом сохранении высокой автономности, — допустил Лямин.

Однако, по словам собеседника NEWS.ru, российскую сторону вряд ли удовлетворит такой «ребрендинг», потому что это не рецепт против таких фундаментальных проблем, как главенствующее положение в Идлибе радикалов из ХТШ и сохранение в этой провинции тысяч иностранных боевиков. Самой крупной и боеспособной из них эксперт назвал группировку уйгуров из Исламской партии Туркестана (признана в России террористической и запрещена).