Террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам» зачищают Идлиб от кавказских боевиков

В начале июля террористический альянс «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России), который контролирует большую часть зоны деэскалации Идлиб, где также размещаются подразделения турецких вооружённых сил, выдвинул ультиматум двум ранее независимым радикальным группировкам, состоявшим из выходцев с российского Кавказа — «Джунуд аш-Шам» (ДАШ) и «Аджнад аль-Кавказ» (обе запрещены в России). Им предлагалось либо покинуть Идлиб, либо самораспуститься, а их членам присоединиться к ХТШ. Это две последние фракции кавказских джихадистов, всё ещё действующих в Сирии. Их обычно называют «чеченскими», так как ими руководят полевые командиры из числа чеченских боевиков — участников кампаний в республике.

Существуют различные версии того, почему именно сейчас руководство ХТШ решило заняться этими «чеченскими» группировками.

Так, нельзя исключать, что это было сделано под давлением Турции, чьи военные считают именно деятельность кавказских боевиков основной угрозой для совместных российско-турецких патрулей на трассе М4, проходящей через идлибскую зону деэскалации. Атаки на военных Турции и России осуществляли несколько группировок, чьи названия ранее не были известны в Идлибе. Одна из них — «Катаиб Хаттаб аш-Шишани» (запрещена в России), названная в честь Амира ибн аль-Хаттаба — арабского полевого командира, воевавшего на российском Кавказе, включённого в российские террористические списки и ликвидированного в ходе спецоперации.

Это может указывать на возможное кавказское происхождение данной группы. Предположительно, сохранившие активность в Идлибе «Аджнад аль-Кавказ» и «Джунуд аш-Шам» использовали «чужой флаг» для атак на российско-турецкие патрули, но при этом, действуя от имени «Хаттаб аш-Шишани», подчёркивали связь боевиков с российским Кавказом.

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Группировка «Аджнад аль-Кавказ» (ААК) согласилась самораспуститься и войти в состав ХТШ, тем самым прекратив своё независимое существование. При этом именно данная фракция больше всего подходит для того, чтобы считаться организатором «Катаиб Хаттаб аш-Шишани» и прочих группировок-«однодневок» с целью атак на российских и турецких военных, патрулирующих М4.

«Аджнад аль-Кавказ» (ААК) появился на сирийском театре боевых действий в 2015 году, а его командиром был Абдул Хаким Шишани — участник боевых действий на Кавказе и один из полевых командиров террористической группировки «Имарат Кавказ» (ИК, запрещена судом в РФ). Одно время эта фракция считалась связанной с ИК, так как Абдул Хаким до создания ААК руководил в Сирии отдельными отрядами кавказских боевиков от имени «Имарата Кавказа». Но в мае 2015 года «Аджнад аль-Кавказ» официально заявил, что он не является частью «Имарата» или какой-либо другой организации.

Показательно, что хотя ААК возник ещё до начала российской военной операции в Сирии, его лидеры декларировали, что их главная цель на сирийской земле — продолжение борьбы с Россией. Вероятно, ведя боевые действия с режимом Башара Асада, союзником РФ, группировка также подразумевала, что противостоит Москве. Показательно, что «Аджнад аль-Кавказ» считал себя последователем не только салафитско-джихадистского ИК, но и националистической сепаратисткой Чеченской Республики Ичкерия. Это также подчёркивало сугубо антироссийскую направленность группировки.

При этом боевики «Аджнад аль-Кавказ» и ранее действовали под «чужим флагом», в том числе тех структур, которые считались враждебными как для Турции, так и ХТШ. В частности, в марте 2019 года Хамза Шишани, заместитель эмира группировки, как сообщается, воевал и, по некоторым данным, был убит, находясь в рядах «Ансар ат-Таухид» (запрещена в РФ) — одной их группировок, связанных с «Аль-Каидой» в Идлибе и являющейся союзницей «Хуррас ад-Дин» (запрещена в РФ), конкурирующего с ХТШ террористического альянса. Уже этот факт должен был вызвать подозрения со стороны служб безопасности ХТШ касательно истинных намерений и симпатий руководителей «Аджнад аль-Кавказ».

Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поэтому нельзя исключать, что и иные боевики ААК могли начать взаимодействовать с террористическими группами, связанными с «Аль-Каидой», для организации атак на российско-турецкие патрули. Естественно, представители ААК отказывались бы признавать свою связь с «Катаиб Хаттаб аш-Шишани» при любых условиях, иначе и необходимость использовать «чужой флаг» также бы отпала.

В свою очередь ХТШ стремится, наоборот, легализовать себя и добивается расположения, по крайней мере Анкары и Вашингтона, чтобы альянс исключили из террористических списков, подавляя враждебные Турции и США группировки. Вероятно, в их список попал и «Аджнад аль-Кавказ», который, однако, счёл целесообразным подчиниться требованиям ХТШ и перейти под контроль этой фракции, чтобы не быть уничтоженным. Кроме того, у ХТШ есть и собственные интересы — не допустить деятельности в Идлибе каких-либо неподконтрольных себе фракций.

Вместе с тем, в отличие от «Аджнад аль-Кавказ», лидер другой «чеченской» группировки в Идлибе «Джунуд аш-Шам», уроженец грузинского Панкиси Муслим аль-Шишани (находится как в российском федеральном розыске, так и в американских санкционных списках), который также являлся участником боевых действий на Кавказе, где действовал в составе отряда Хаттаба, отказался распустить свою группировку и присоединиться к ХТШ. Он был вызван в службу безопасности этого альянса, где от него потребовали покинуть территорию Идлиба.

«Джунуд аш-Шам» оставалась единственной чеченской группировкой, которая действовала в Сирии, не будучи никогда аффилированной с «Имаратом Кавказ», не вступая в какие-либо альянсы и не объединяясь с более крупными фракциями. Она появилась в Арабской Республике в 2012-м и сперва насчитывала несколько сотен бойцов. Однако большая их часть в 2013–2014 годах перешла в ИГ (террористическая организация, запрещена судом в РФ). Впоследствии группа ещё раз значительно сократилась, уже в 2016 году, когда часть её боевиков во главе с Абу Бекром Шишани перешла в «Аджнад аль-Кавказ». Скорее всего, перед роспуском группировка насчитывала от нескольких десятков до сотни боевиков.

Теперь многие члены «Джунуд аш-Шам» сдали своё оружие и отправились с семьями в район города Джиср аш-Шугур после того, как ХТШ установила для ДАШ крайний срок для роспуска или принудительного присоединения к ней. На встречах между лидерами ХТШ во главе с Абу Марией аль-Кахтани и пятью главарями Джунуд аш-Шам во главе с Муслимом аль-Шишан Кахтани отверг все решения, предложенные Шишани, и настаивал на роспуске фракции.

Пока окончательная судьба ДАШ ещё не определена, и не исключено, что отдельные боевики этой фракции могут попытаться перебраться в Афганистан, но для этого они должны будут заручиться согласием талибов. В то же время иные, вероятно, останутся в Идлибе и будут проживать там как частные лица. Тем не менее нельзя исключать и возможность того, что некоторые из них вернутся на российский Северный Кавказ. При этом Турция считает появление этих боевиков нежелательным не только на своей территории, но и в тех районах Сирии, где действуют протурецкие группировки из Сирийской национальной армии.