При теракте в центре Дамаска погибли 14 сирийских военных
Сона Рустамова
Сона Рустамова
09:00, 20 октября 2021
Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press
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По предварительным данным, в результате теракта в центре Дамаска жертвами стали 14 сирийских военнослужащих, сообщает агентство SANA. Отмечается, что в районе Раис террористы привели в действие два разных устройства. В результате этого взорвался проезжающий автобус сирийской армии.
По предварительным данным, погибли 14 военнослужащих, которые находились в автобусе, — сообщает издание.
Прибывшие на место происшествия сапёры обезвредили ещё одну заложенную поблизости мину.
Ранее сообщалось, что ответственность за подрыв мечети в афганском Кандагаре взяла на себя запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ. Атака террористов последовала 15 октября во время пятничной молитвы. Её организовали двое террористов-смертников. В результате погибли не менее 47 человек, ещё 70 получили ранения. Мечеть Биби Фатима является самой крупной в Кандагаре.