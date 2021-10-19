При теракте в центре Дамаска погибли 14 сирийских военных

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Елизавета II отказалась от традиционной ежегодной премии «Старушка года». Королева считает, что не подходит по критериям конкурса, чтобы иметь возможность принять награду, сообщается на сайте премии.

Премия «Старушка года» считается в Великобритании престижной, она вручается на протяжении вот уже 29 лет. Королеве в апреле исполнилось 95 лет, она ведёт активную социальную жизнь и не планирует отказываться...