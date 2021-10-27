Турция проведёт две военные операции на севере Сирии

Турецкая армия готовится к проведению двух операций в Сирии: одна планируется в провинции Идлиб, вторая — на северо-востоке страны. Как сообщает источник РИА Новости, они могут начаться в любой момент, без предварительного объявления.

Вооружённые формирования переведены в полную боевую готовность по распоряжению из Анкары. Началась подготовка к планируемой военной операции. По данным источника, вооружённые оппозиционные группировки под руководством Турции готовятся «к двум операциям одновременно».

Одна на северо-западе Идлибa для поддержки находящихся там вооружённых формирований, и вторая начнётся на северо-востоке Cирии против «Сирийских демократических сил» (арабо-курдские вооружённые формирования), — цитирует сообщение агентство.

Отмечается, что вооружённые формирования были разделены для работы на нескольких направлениях в провинции Идлиб, в некоторых поселениях в районе городов Мари и Азaз (север провинции Алеппо) близ военного аэропорта Mиниг в районе города Мaнбидж.

Турецкие власти считают террористами представителей курдских военизированных группировок, действующих в Турции, Сирии и Ираке. 9 октября 2019 года Анкара начала военную операцию «Источник мира» в северо-восточных районах Сирии, обосновав свои действия необходимостью борьбы с терроризмом. Также Турция заявила о желании создать приграничную буферную зону, куда смогут вернуться беженцы. Позднее активные военные действия были прекращены.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился своим видением ситуации на пути домой из мини-турне по Африке. Ранее он заявлял, что в Сирии действуют силы самообороны сирийских курдов и РПК (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана). Он также обвинил США в том, что те раздувают там терроризм, помогая повстанцам.