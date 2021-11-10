Редкие гости Асада: чем аппетит ОАЭ к Сирии опасен для России

Сторонники тезиса о скорой международной реабилитации президента Сирии Башара Асада получили новый аргумент. В Дамаск нанёс редкий визит министр иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бин Заид Аль Нахайян. Факт, что республику впервые с начала вооружённого кризиса посетил столь высокопоставленный дипломат одной из ближневосточных стран, поддержавших в своё время сирийскую оппозицию, дал основание предполагать, что Персидский залив готов к нормализации дипломатических отношений. Несмотря на позитивный характер жеста ОАЭ, у России есть повод относиться к таким контактам с подозрением, говорят в экспертной среде.

Глава МИД, который прибыл в Сирию в сопровождении госминистра Халифы Шахина аль-Марара и главы федерального управления ОАЭ по вопросам идентификации личности, гражданства, таможенной и портовой безопасности Али Мухаммеда аль-Шамиси, провёл переговоры с Асадом. В ходе беседы был поднят вопрос о дальнейшем развитии двусторонних отношений «между братскими народами» и взаимодействии в областях, представляющих взаимный интерес. Отдельно обсуждалась проблема инвестиций в опустошённую войной Арабскую Республику, которая продолжает находиться под западными санкциями.

Абдалла ибн Заид Аль Нахайян www.mofaic.gov.ae

Абдалла бин Заид подчеркнул на встрече с Асадом «заинтересованность ОАЭ в обеспечении безопасности, стабильности и единства Сирии». В свою очередь, президент Арабской Республики поблагодарил гостя за то, что его страна придерживается «правильной и объективной» позиции.

В своём Twitter дипломатический советник руководства Эмиратов Анвар Гаргаш отметил , что аравийское государство «продолжает наводить мосты, укреплять отношения и соединять то, что было разорвано ранее», имея в виду, очевидно, отказ большинства стран арабского мира сохранять дипломатические связи с Дамаском на заре антиправительственных выступлений в Сирии.

Администрация президента США Джо Байдена успела отреагировать на исторический визит главы МИД ОАЭ. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что Соединённые Штаты обеспокоены тем сигналом, который визит может послать Асаду. Прайс в очередной раз подчеркнул, что Белый дом отказывается высказывать какую бы то ни было поддержку усилиям по нормализации отношений с сирийским руководством. Он назвал сирийского лидера «жёстким диктатором» и призвал страны арабского мира обратить внимание на перечень преступлений, которые инкриминируют Дамаску.

Эмираты и «мудрый Асад»

Парадоксально, но в начале «арабской весны» Эмираты выступили на стороне сирийской оппозиции, поддержав идею дипломатического бойкота Дамаска. Ситуация начала меняться в 2018 году, когда, как оказалось, аравийское государство приняло решение возобновить работу своего посольства в стране, где продолжается гражданская война. В столицу Сирии вернулся временный поверенный в делах ОАЭ Абдул Хаким Ибрагим ан-Наими. Выступая на церемонии открытия дипмиссии несколько лет назад, дипломат подчеркнул, что возвращение представителей Абу-Даби в Дамаск — это первый шаг на пути изменения позиций и других арабских государств, разорвавших контакты с сирийским руководством. Саму инициативу ОАЭ широко рассматривали как попытку оказать противодействие растущему влиянию Турции в регионе.

Ан-Наими произвёл настоящий фурор, назвав во время одного из своих публичных выступлений в 2019 году руководство Асада «мудрым». Это окончательно лишило скептиков иллюзий по поводу того, что Эмираты продолжат защищать интересы сохранившихся групп умеренной сирийской оппозиции.

В начале 2019 года ОАЭ направили в Сирию делегацию своих бизнесменов для того, чтобы принять участие в международной выставке-ярмарке в Дамаске. Странам не понадобилось много времени, чтобы нарастить экономическое взаимодействие. В первой половине этого года, по данным министерства экономики ОАЭ, объём ненефтяной торговли между аравийским государством и Сирией достиг показателя в $272 млн.

#UAE and #Syria agree on future plans to enhance economic cooperation and explore new sectors in the next stage. #MoE pic.twitter.com/t44yVAav9e — Ministry Of Economy - United Arab Emirates (@Economyae) October 10, 2021

Более того, Абу-Даби в последнее время пытается пролоббировать снятие американских санкций с Дамаска. Во время аравийского турне главы МИД РФ Сергея Лаврова Абдалла бин Заид заметил, что действующий с 2020 года «Закон Цезаря» мешает возвращению Сирии в арабскую семью. В то же время он обратил внимание на необходимость восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ).

Сомнительная польза для России

Готовность ОАЭ разблокировать обратный путь Сирии в арабский мир отвечает усилиям союзников Асада по реставрации его имиджа. Однако в то же время нельзя не вспомнить, что на протяжении последних нескольких лет были неофициальные признаки того, что Абу-Даби мог взаимодействовать с Дамаском в ущерб российским интересам.

В частности, источники близкого к Катару издания The Middle East Eye (MEE) отмечали, что Эмираты пытались на закулисных переговорах убедить сирийское руководство в необходимости возобновления военной кампании в районах, подответственных Турции. Это якобы происходило за считанные дни до очной беседы президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Источники MEE уверяли, что на этом фоне сирийский лидер запросил у аравийского государства $5 млрд в качестве прямой поддержки. Сообщения, впрочем, так и не получили подтверждения.

Россия. Москва. Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад (справа налево) во время встречи в Кремле. Михаил Климентьев/ТАСС

В разговоре с NEWS.ru независимый сирийский политолог Махмуд аль-Хамза заметил, что визит главы МИД ОАЭ выглядит двояко.

Конечно, это доказывает, что ОАЭ поддерживают контрреволюцию в арабском мире. Мне кажется, Эмираты включены в большой геополитический план — американский, израильский. Доказательству тому — поспешная нормализация отношений с Израилем. С другой стороны, раз Эмираты поддерживают контакты с американцами и израильтянами, наверное, им рекомендовали сыграть какую-то роль [в Сирии]. Махмуд аль-Хамза независимый сирийский политолог независимый сирийский политолог

Это не может не вызывать тревогу у России, считает политолог. По его словам, ОАЭ на каком-то этапе способны выступить от лица ряда арабских стран и помочь Асаду в реконструкции национальной инфраструктуры и экономики, зарезервировав себе место в постконфликтной расстановке сил. Возможности же и России, и Ирана в восстановлении Сирии крайне ограничены, сравнивает аль-Хамза. В связи с этим нет оснований считать, что сближение Сирии и ОАЭ может быть чем-то хорошим для российской стороны, подытожил собеседник NEWS.ru.