Редкие гости Асада: чем аппетит ОАЭ к Сирии опасен для России

Глава МИД, который прибыл в Сирию в сопровождении госминистра Халифы Шахина аль-Марара и главы федерального управления ОАЭ по вопросам идентификации личности, гражданства, таможенной и портовой безопасности Али Мухаммеда аль-Шамиси, провёл переговоры с Асадом. В ходе беседы был поднят вопрос о дальнейшем развитии двусторонних отношений «между братскими народами» и взаимодействии в областях, представляющих взаимный интерес. Отдельно обсуждалась проблема инвестиций в опустошённую войной Арабскую Республику, которая продолжает находиться под западными санкциями.

Абдалла бин Заид подчеркнул на встрече с Асадом «заинтересованность ОАЭ в обеспечении безопасности, стабильности и единства Сирии». В свою очередь, президент Арабской Республики поблагодарил гостя за то, что его страна придерживается «правильной и объективной» позиции.

В своём Twitter дипломатический советник руководства Эмиратов Анвар Гаргаш отметил , что аравийское государство «продолжает наводить мосты, укреплять отношения и соединять то, что было разорвано ранее», имея в виду, очевидно, отказ большинства стран арабского мира сохранять дипломатические связи с Дамаском на заре антиправительственных выступлений в Сирии.

Администрация президента США Джо Байдена успела отреагировать на исторический визит главы МИД ОАЭ. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что Соединённые Штаты обеспокоены тем сигналом, который визит может послать Асаду. Прайс в очередной раз подчеркнул, что Белый дом отказывается высказывать какую бы то ни было поддержку усилиям по нормализации отношений с сирийским руководством. Он назвал сирийского лидера «жёстким диктатором» и призвал страны арабского мира обратить внимание на перечень преступлений, которые инкриминируют Дамаску.

Парадоксально, но в начале «арабской весны» Эмираты выступили на стороне сирийской оппозиции, поддержав идею дипломатического бойкота Дамаска. Ситуация начала меняться в 2018 году, когда, как оказалось, аравийское государство приняло решение возобновить работу своего посольства в стране, где продолжается гражданская война. В столицу Сирии вернулся временный поверенный в делах ОАЭ Абдул Хаким Ибрагим ан-Наими. Выступая на церемонии открытия дипмиссии несколько лет назад, дипломат подчеркнул, что возвращение представителей Абу-Даби в Дамаск — это первый шаг на пути изменения позиций и других арабских государств, разорвавших контакты с сирийским руководством. Саму инициативу ОАЭ широко рассматривали как попытку оказать противодействие растущему влиянию Турции в регионе.

Ан-Наими произвёл настоящий фурор, назвав во время одного из своих публичных выступлений в 2019 году руководство Асада «мудрым». Это окончательно лишило скептиков иллюзий по поводу того, что Эмираты продолжат защищать интересы сохранившихся групп умеренной сирийской оппозиции.

В начале 2019 года ОАЭ направили в Сирию делегацию своих бизнесменов для того, чтобы принять участие в международной выставке-ярмарке в Дамаске. Странам не понадобилось много времени, чтобы нарастить экономическое взаимодействие. В первой половине этого года, по данным министерства экономики ОАЭ, объём ненефтяной торговли между аравийским государством и Сирией достиг показателя в $272 млн.