Курс турецкой лиры ослабил противников Асада

Падение курса турецкой лиры больно отозвалось для мятежных провинций Сирии, находящихся в зоне ответственности Анкары. Идлиб, один из крупных анклавов, удерживаемых противниками официального Дамаска, уже столкнулся с ростом цен на базовые товары. Провинция, власть в которой монополизировала группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), перешла на национальную валюту Турции чуть более года назад, и тогда с этим были связаны надежды защитить регион от стремительного коллапса сирийского фунта. Нынешнее положение отражается на общественном мнении.

Перед мятежной провинцией, где проживает около 4,4 млн человек, падение курса турецкой валюты поставило ребром уже привычные вопросы — рост цен, низкую покупательную способность и активность спекулянтов. Одним из характерных признаков стало и то, что связанная с ХТШ нефтяная компания Watad Petroleum постепенно поднимает цены на топливо.

Большинство рабочих и служащих получают свою дневную заработную плату в турецких лирах и живут на этой основе. Если так будет продолжаться, люди вряд ли смогут позволить себе даже хлеб, — цитирует DW координатора организации Medico International Тиля Кустера.

В условиях войны и полулегального статуса неподконтрольная президенту Башару Асаду провинция не может обеспечивать себя сама: её инфраструктура находится в зависимости от Турции. Многие товары попадают туда через граничащий с республикой контрольно-пропускной пункт (КПП) «Баб аль-Хава», который пока что сохраняет официальный статус канала ООН для доставки гуманитарной помощи. Не секрет, что в то же время часть продукции поступает из контролируемых Дамаском районов или с курдских территорий.

Идлиб перешёл на лиру в 2020 году. Когда была введена эта мера, обменный курс турецкой валюты составлял 6,8 единицы за доллар. Внедрением лиры противники Асада надеялись защитить мятежные анклавы от экономического коллапса и нанести Дамаску валютный удар.

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Инфраструктура радикалов

ХТШ — главный игрок в экономике Идлиба. Захват группировкой соответствующей инфраструктуры начался в июне 2017 года, когда боевики интенсифицировали операции по завоеванию у своих конкурентов внутри оппозиции стратегически важных КПП, в том числе «Баб аль-Хава». Это позволило контролировать поставки гуманитарной помощи.

Под разными предлогами радикалы экспроприировали и собственность в Идлибе, оставшуюся от перемещённых лиц. Совокупность этих действий сформировала ядро ​​экономической инфраструктуры ХТШ.

В 2017 году командиры радикальной структуры объявили о создании Главного валютного агентства по управлению денежными средствами с целью «регулирования обменных операций и предотвращения монополии и спекуляций курсами валют». Затем для того, чтобы обслуживать интересы ХТШ, возникла банковская организация Sham Bank, которая вместе с валютным агентством дала джихадистам возможность подмять под себя большую часть финансового сектора на северо-западе Сирии.

Как отмечает в своём исследовании вашингтонский Институт Ближнего Востока, Sham Bank стал основным источником турецкой валюты в Идлибе. Благодаря процессу регулирования финансовых услуг в мятежной провинции банковская организация стала ключевым игроком в установлении условий обмена средств.

По словам американских аналитиков, степень, в которой финансовая сеть ХТШ в Идлибе продолжит развиваться, во многом «определяется политическими и военными событиями на северо-западе Сирии, в частности, терпимостью Турции к группировке и её действиям».

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Экономический бунт

Источник Al-Monitor в локальном руководстве Идлиба заявил , что в настоящий момент управляющие структуры хотят работать над субсидированием. Это, по его словам, должно положительно отразиться на людях и облегчить валютное бремя. Однако издание в то же время обращает внимание на то, что общественное недовольство в мятежной провинции растёт. Многие люди в Идлибе возлагают вину за высокие цены на местное руководство, связанное с ХТШ, утверждая, что именно его политика усугубила экономический кризис. Это ставит вопрос о том, не пошатнёт ли положение турецкой валюты позиции противников Асада.

В разговоре с NEWS.ru бывший спецпредставитель Госдепартамента США по политическому переходу в Сирии Фред Хоф поделился мнением, что президент Реджеп Тайип Эрдоган считает контроль над некоторыми районами соседней страны важным как минимум по трём причинам: это нейтрализация предполагаемой угрозы со стороны Рабочей партии Курдистана (РПК), возвращение сирийских беженцев из Турции в Сирию и сохранение определённых рычагов давления на президентский дворец в Дамаске.

Учитывая приоритет, который Эрдоган отдаёт турецкому присутствию в Сирии, я сомневаюсь, что он допустит, чтобы девальвация лиры и связанные с этим экономические проблемы повлияли на власть Турции в районах, находящихся в фокусе внимания. Фред Хоф бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии

В более долгосрочной перспективе, если кризисные явления в турецкой экономике в конечном итоге повлияют на конфигурацию власти в Анкаре, тогда действительно можно ожидать, что её стратегия в отношении Сирии изменится, подытожил эксперт.