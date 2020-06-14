Контролируемая противниками официального Дамаска провинция Идлиб переходит в расчётах на турецкую лиру. Несмотря на то что мера выглядит естественной с учётом зависимости местной инфраструктуры от находящейся по соседству Турции, аналитики видят в этих операциях угрозу для финансовой стабильности Сирии. Слишком велик процент населения, который будет пользоваться чужими денежными знаками.

О переводе Идлиба на турецкую национальную валюту представители оппозиции рассказали западным аналитикам. Целые партии пришли накануне из Турции, с которой граничит эта провинция, находящаяся под контролем умеренной оппозиции и радикальных группировок. Ранее подобное решение Анкара приняла в отношении частично контролируемой повстанцами провинции Алеппо. После того как оппозиционная инфраструктура Алеппо перешла на турецкую лиру, примерно 10% населения Сирии, по подсчётам аналитиков, перестало пользоваться сирийским фунтом. Если сейчас подобный план действительно будет реализован в отношении Идлиба, это будет означать, что сирийским фунтом перестанет пользоваться 28–30% населения Арабской Республики.

По словам западных экспертов, такая ситуация нанесёт удар по сирийской национальной валюте. Поиск «лёгкого» капитала уже привёл президента Сирии Башара Асада к войне на нескольких внутренних фронтах, которая не даёт ему возможности улучшить экономические позиции. Так, он пошёл против интересов магната Рами Махлуфа, который приходится ему кузеном. Именно его средства и схемы помогали держать сирийскую систему на плаву. Теперь же коммерсант использует имеющиеся у него солидные запасы твёрдой валюты для манипуляции курсом.

PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продолжающийся в Сирии экономический кризис не является следствием широкого спектра санкций, которые были введены США и Европой, полагают эксперты. Хотя при некоторых обстоятельствах санкции усугубляют кризисные явления в сирийской экономике. Главным образом Сирия пострадала в результате финансового кризиса в соседнем Ливане, а также из-за разрушительного уровня коррупции и управленческой некомпетентности. Аналитики ставят также в вину официальному Дамаску зацикленность на дорогостоящих и жёстких по стилистке своего исполнения военных кампаниях против оппозиционных структур в Идлибе, который в конце 2019 года покинул миллион человек гражданских. На финансовой системе Арабской Республики, как считается, отразились и неумение баасистского правительства стабилизировать очищенные от оппозиции районы. Так, в южных провинциях Сирии до сих пор наблюдаются революционные тенденции — в связи с ухудшением уровня жизни и отсутствием должного внимания со стороны официального Дамаска.

Накануне рыночный обменный курс сирийской валюты рухнул с 1020 до 3400 сирийских фунтов за один доллар. На этом фоне в Арабской Республике произошла смена премьер-министра, и за последнее время курс отыграл до 2700 фунтов.

Президент Башар Асад издал указ под номером 143, предусматривающий освобождение председателя совета министров Имада Хамиса от занимаемой им должности, — говорилось в сообщении сирийских государственных СМИ по поводу кадровых изменений.

Исполняющим обязанности главы правительства был назначен министр водных ресурсов Хусейн Арнус. По официальным данным, кабмин будет продолжать выполнять работу до проведения выборов в Народный совет (законодательный орган) страны, которые назначены на 19 июля. Интересно, что 7 июня отчёт Хамиса и членов его правительства о принятых экономических мерах был заслушан в Народном совете (парламенте) страны и тут же раскритикован за нерешительность. Один из депутатов Омар Оуси объявил тогда кабинету вотум недоверия.

Вполне вероятно, что Анкара своим решением перевести Идлиб на свою валюту держала в уме риск ещё более сильного ослабления сирийской экономики.