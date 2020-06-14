Контролируемая противниками официального Дамаска провинция Идлиб переходит в расчётах на турецкую лиру. Несмотря на то что мера выглядит естественной с учётом зависимости местной инфраструктуры от находящейся по соседству Турции, аналитики видят в этих операциях угрозу для финансовой стабильности Сирии. Слишком велик процент населения, который будет пользоваться чужими денежными знаками.
О переводе Идлиба на турецкую национальную валюту представители оппозиции
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Продолжающийся в Сирии экономический кризис не является следствием широкого спектра санкций, которые были введены США и Европой, полагают эксперты. Хотя при некоторых обстоятельствах санкции усугубляют кризисные явления в сирийской экономике. Главным образом Сирия пострадала в результате финансового кризиса в соседнем Ливане, а также из-за разрушительного уровня коррупции и управленческой некомпетентности. Аналитики ставят также в вину официальному Дамаску зацикленность на дорогостоящих и жёстких по стилистке своего исполнения военных кампаниях против оппозиционных структур в Идлибе, который в конце 2019 года покинул миллион человек гражданских. На финансовой системе Арабской Республики, как считается, отразились и неумение баасистского правительства стабилизировать очищенные от оппозиции районы. Так, в южных провинциях Сирии до сих пор наблюдаются революционные тенденции — в связи с ухудшением уровня жизни и отсутствием должного внимания со стороны официального Дамаска.
Накануне рыночный обменный курс сирийской валюты рухнул с 1020 до 3400 сирийских фунтов за один доллар. На этом фоне в Арабской Республике произошла смена премьер-министра, и за последнее время курс отыграл до 2700 фунтов.
Президент Башар Асад издал указ под номером 143, предусматривающий освобождение председателя совета министров Имада Хамиса от занимаемой им должности, — говорилось в сообщении сирийских государственных СМИ по поводу кадровых изменений.
Исполняющим обязанности главы правительства был назначен министр водных ресурсов Хусейн Арнус. По официальным данным, кабмин будет продолжать выполнять работу до проведения выборов в Народный совет (законодательный орган) страны, которые назначены на 19 июля. Интересно, что 7 июня отчёт Хамиса и членов его правительства о принятых экономических мерах был заслушан в Народном совете (парламенте) страны и тут же раскритикован за нерешительность. Один из депутатов Омар Оуси объявил тогда кабинету вотум недоверия.
Вполне вероятно, что Анкара своим решением перевести Идлиб на свою валюту держала в уме риск ещё более сильного ослабления сирийской экономики.
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