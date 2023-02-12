Школьник из Рязани погиб вместе с матерью в Турции

Фото: IMAGO/Global Look Press

Ученик седьмого класса из Рязани и его мать погибли при землетрясении в Турции, в которую мальчик отправился на лечение. О гибели сообщила его школа на официальном сайте, в образовательном учреждении принесли соболезнования родным. Число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля, уже превысило 24,6 тысячи человек.

С горечью сообщаем печальное известие: в результате землетрясения в Турции погибли ученик <...> нашей школы <...>, который находился там на лечении, и его мама <...>. Выражаем соболезнования их родным, — говорится в сообщении.

Представители рязанской школы добавили, что погибший ученик «останется в памяти одноклассников и учителей очень веселым, открытым и добродушным парнем».

11 февраля стало известно, что в Турции похоронили семью россиян из четырех человек, среди которых двое детей. Все четверо скончались под завалами дома в провинции Хатай, куда семья приехала в гости к родным.

Сегодня, 12 февраля, в посольстве РФ сообщили, что группа из 39 россиян, проживающих и работающих на юго-востоке Турции, вылетела в Россию из аэропорта Аданы. Эвакуацию россиян из опасного региона и отправку на родину организовали сотрудники дипмиссии.

Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции ночью и днем 6 февраля. В стране объявили общенациональный семидневный траур по погибшим.