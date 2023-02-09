Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог озвучил новый прогноз Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог Хугербитс: регион Ближнего Востока меняется

Фото: Sabering Manurung /ZUMAPRESS/ Global Look Press

В регионе Ближнего Востока после землетрясения начали происходить изменения. Такое заявление сделал в своем Twitter сейсмолог Франк Хугербитс. Ранее он предсказал разрушительное землетрясение, произошедшее в Турции.

Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, — сообщил сейсмолог.

Третьего февраля Хугербитс сообщил о том, что «рано или поздно» в южной части Турции на границе с Сирией произойдет землетрясение магнитудой не менее 7,5.

На юго-востоке Турции утром 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. В тот же день произошло еще одно землетрясение с аналогичной магнитудой. В Турции объявили семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которых затронуло землетрясение, ввели чрезвычайное положение на три месяца.

По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи.

Ранее директор Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб заявил, что землетрясение в Турции можно отнести к аномалиям, так как первые подземные толчки были сопоставимы со вторым землетрясением. Он пояснил, что обычно афтершоки бывают слабее первого толчка.