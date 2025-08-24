Последствия удара Израиля по Сане попали на видео

Агентство Reuters опубликовало кадры с последствиями удара ВВС Израиля по столице Йемена Сане. Судя по кадрам, в небо поднимается огромный столб черного дыма.

Кроме того, на видео можно заметить огромное огненное зарево. На фоне кричат люди, судя по всему, они напуганы и шокированы.

Об ударе Израиля по столице Йемена стало известно в воскресенье, 24 августа. В городе и окрестностях были слышны взрывы. Удары последовали после заявлений движения «Ансар Аллах» о нападении на объекты в Израиле.

До этого власти Израиля утвердили военный план по уничтожению ХАМАС в секторе Газа. План операции включает интенсивные артобстрелы, эвакуацию гражданского населения и масштабное наземное наступление.

Между тем представитель армии Эффи Дефрин заявил, что израильские силы вторглись в город Газа и заняли позиции на его подступах. По его словам, операция стартовала 20 августа. Военные планируют нарастить давление на ХАМАС и ликвидировать членов движения, подчеркнул он. Газа считается одним из ключевых центров противника, добавил представитель ЦАХАЛ.