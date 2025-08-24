Израиль нанес удары по столице Йемена Израильские ВВС нанесли авиаудары по Сане и ее окрестностям

Израильские ВВС нанесли удары по столице Йемена Сане и близлежащим районам, сообщает РИА Новости со ссылкой на йеменский источник. По его словам, в городе и окрестностях слышны взрывы. Удары последовали после заявлений движения «Ансар Алла» о нападении на объекты в Израиле.

Взрывы слышны в Сане и ее окрестностях из-за израильских авиаударов, — поделился источник.

Ранее власти Израиля утвердили военный план по уничтожению ХАМАС в секторе Газа. План операции включает интенсивные артобстрелы, эвакуацию гражданского населения и масштабное наземное наступление.

До этого израильские войска начали наступление на Газу 20 августа и заняли окраины города. Представитель вооруженных сил заявил, что армия планирует усилить атаки и уничтожить противника. По его словам, Газа стала их оплотом.

Кроме того, армия Израиля призвала 60 тысяч резервистов и продлила службу еще 20 тысячам для подготовки к операции «Колесницы Гидеона — 2». Это решение было одобрено министром обороны после анализа штатного состава войск.