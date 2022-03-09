Персидский залив дрейфует в сторону от США

Администрация президента США Джо Байдена столкнулась с бойкотом со стороны властей Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на фоне ситуации вокруг Украины. Глава Белого дома несколько раз пытался связаться с лидерами аравийских государств по телефону, чтобы обсудить кризис на рынке энергоносителей, однако его звонки были проигнорированы. Такой поворот имеет особое значение с учётом того, что Байден, по некоторым данным, готовился совершить визит в Эр-Рияд, чтобы уговорить правящий дом «заменить» российскую нефть в глобальном разрезе.

О том, что власти ОАЭ и Саудовской Аравии с момента начала российской специальной операции на Украине решительно отклоняли запросы Белого дома на проведение телефонных переговоров, сообщили источники Wall Street Journal. По их словам, в течение этих недель Байден пытался побеседовать не только с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Заидом, но и саудовским кронпринцем Мухаммедом бин Салманом, несмотря на то что контактов с последним президент США старался избегать все месяцы своего президентства. Причиной стало то, что на сына Хранителя двух Святынь возлагают ответственность и за эскалацию вооружённого конфликта в Йемене, и за суровую расправу над критиками Эр-Рияда.

Было некоторое ожидание по поводу телефонного звонка, но этого не произошло, — заявил источник Wall Street Journal, комментируя попытки Вашингтона связаться с кронпринцем.

Saudi Press Agency/Xinhua/Global Look Press

По его словам, переговоры были элементом американского плана по согласованию «замещения» российской нефти на глобальных рынках. Саудовская Аравия и Эмираты представляют собой одних из немногих крупных производителей сырья, которые, как предполагается, могут увеличить добычу на миллионы баррелей. Их мощностей, согласно ожиданиям США, хватит, чтобы относительно стабилизировать рынок энергоносителей в тот момент, когда цены на бензин в Америке находятся на предельно высоком уровне.

Без нравоучений

За первый год президентского срока Байдена проблемы Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начали медленно сдвигаться на периферию американской внешнеполитической повестки. Импульс дало то, что Белый дом почти сразу анонсировал «перекалибровку» отношений с Эр-Риядом в связи с его сомнительной ролью в вооружённом конфликте на йеменской арене. Из-за такой позиции аравийская монархия столкнулась с кризисными явлениями в том, что касается сферы обороны. Саудовские официальные лица не раз намекали американскому союзнику, что испытывают необходимость в более внимательном отношении, особенно на фоне непрекращающихся атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Но эти запросы были большей частью проигнорированы.

С той же ситуацией в этом году столкнулись ОАЭ, когда инфраструктура их столицы Абу-Даби подверглась беспрецедентным нападениям из Йемена. Сигнал недовольства аравийское государство успело донести до США по неофициальным каналам.

А вот Саудовская Аравия дала Белому дому вполне открытый, публичный отпор. В недавнем интервью изданию The Atlantic кронпринц Мухаммед заявил, что ему «просто всё равно», что думает о нём Байден.

Мы не имеем права поучать вас в Америке, — сказал наследник престола. — То же самое [должно действовать] и в обратную сторону.

Президент США Джо Байден Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Высказывания, вероятно, стали предупреждением, на каких условиях королевство вообще готово вести диалог с Вашингтоном о возможном энергетическом сотрудничестве.

Судьбоносная поездка

Интрига заключается ещё и в том, насколько Байден готов смягчить свою политику на саудовском направлении, чтобы уговорить правящий дом нарастить добычу нефти на фоне экономических последствий украинского кризиса. В стратегии администрации уже видны качественные сдвиги. По словам источников портала Axios, на уровне старших советников американского президента прорабатывается вопрос об организации визита на высшем уровне в Эр-Рияд для того, чтобы перетянуть местные власти на свою сторону в глобальных энергетических спорах. Не исключаются и очные переговоры между Байденом и кронпринцем Мухаммедом.

Несмотря на то что, по словам источников Axios, соответствующий план находится на ранней стадии подготовки и говорить о вероятности поездки Байдена рано, собеседники издания указывают на желание Вашингтона сохранить за собой разные варианты поведения в отношении Эр-Рияда. В том числе обсуждается вопрос о необходимости «загладить вину» перед ближневосточным союзником. В такой ситуации кронпринц Мухаммед, который является фактическим правителем Саудовской Аравии, вполне может потребовать весомых уступок по самым разным досье.

Но смягчение американской позиции может больно отразиться на коммуникации президента США с однопартийцами, условно прогрессистское крыло которых не раз призывало пожёстче «наказать» Эр-Рияд за приписываемые ему проступки.