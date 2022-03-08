Стоимость бензина в США преодолела исторический максимум

Цены на бензин на заправках в Соединённых Штатах достигли исторического максимума, передаёт ТАСС. Отмечается, что стоимость бензина преодолела отметку в $4,17 за галлон (3,785 литра). Предыдущий рекорд в $4,11 за галлон был зафиксирован в 2008 году.

Средняя стоимость галлона бензина к утру вторника, 8 марта, достигла в США $4,173. Это наиболее высокий средний показатель стоимости топлива в истории, — передаёт агентство.

Ране появилась информация, что что Белый дом 8 марта может объявить о запрете на импорт российской нефти. Американский сенатор Крис Кунс отметил, что цены на топливо вырастут на всей планете. Однако сенатор назвал «это ценой свободы», которую готово заплатить американское руководство.

До этого также стало известно, что палата представителей Конгресса США изучает возможность разработки законопроекта о запрете импорта нефти и энергоресурсов из РФ в США. Об этом рассказала спикер палаты Нэнси Пелоси. Она добавила также, что конгрессмены намерены «аннулировать» торговые отношения с РФ и Белоруссией.