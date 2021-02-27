Псаки объяснила, почему саудовский принц избежал санкций за убитого Хашогги

https://static.news.ru/photo/1996562a-79d7-11eb-b05d-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

У США есть «более эффективные способы», чем санкции для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль-Сауда, так как тот является одним из руководителей государства. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Так она ответила на вопрос журналистов CNN, которые в телеэфире поинтересовались у неё, почему США вводят санкции против официальных лиц королевства, но не против принца, который, как считает американская разведка, был заказчиком громкого убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Исторически, даже в недавней истории, как при демократических, так и при республиканских администрациях не вводились санкции против лидеров иностранных правительств, когда у нас есть дипломатические отношения, и даже когда у нас нет дипломатических отношений, — пояснила Псаки.

Псаки заверила, что все причастные будут привлечены к ответственности «на глобальной сцене и даже путём прямых действий», однако не стала конкретизировать методы такого воздействия. Она подчеркнула, что Соединённые Штаты вынуждены соблюдать баланс, чтобы не пострадали национальные интересы США во взаимоотношениях с Саудовской Аравией по вопросам, где есть согласие. По её словам, «так выглядит дипломатия».

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги, критиковавший действия властей, исчез 2 октября 2018 года после визита в генконсульство своей страны в турецком Стамбуле. Позже СМИ сообщили, что журналиста пытали, убили и расчленили в здании дипмиссии. Официальный Эр-Рияд отрицал смерть репортёра, но позднее под натиском улик всё же признал убийство, которое якобы произошло случайно. Турецкой полиции так и не удалось найти тело Хашогги.

Аппарат директора Национальной разведки США несколько дней назад опубликовал доклад, согласно которому Аль-Сауд лично санкционировал операцию по похищению или убийству журналиста. По данным Вашингтона, наследный принц и первый замглавы правительства королевства видел в нём угрозу. Ещё одним доводом в пользу этой версии разведка называет тот факт, что саудовские чиновники не смогли бы провести такую операцию без разрешения принца.

Как писал NEWS.ru, власти Саудовской Аравии категорически отрицают доводы американской разведки. В МИД страны заявили, что все меры против виновных в преступлении уже давно приняты властями. Тем не менее США ввели санкции против ряда саудовских чиновников, включая замглавы разведки, а также запретили въезд на свою территорию более чем 70 гражданам Саудовской Аравии.