США выводят часть боевой техники с Ближнего Востока

https://static.news.ru/photo/fe5d7cc2-d088-11eb-8a4d-96000091f725_660.jpg Фото: snapshot-photography/B.Shamlo/imago-images.de/Global Look Press

США резко уменьшают число противоракетных систем на Ближнем Востоке в рамках реорганизации военного присутствия в регионе. Внимание вооружённых сил США будет сконцентрировано на вызовах, идущих со стороны Москвы и Пекина, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Собеседники издания отметили , что сокращение военной техники, о котором не объявлено, большей частью затронет Саудовскую Аравию. В частности, оттуда вывезут систему заатмосферного перехвата THAAD. Также восемь противоракетных батарей Patriot будут выведены из Ирака, Кувейта и Иордании.

То, что вы видите, является перераспределением ресурсов в соответствии со стратегическими приоритетами, — пояснил источник издания в Пентагоне.

Он добавил, что с Ближнего Востока уйдёт только часть развёрнутой там техники.

У нас всё ещё есть силы в Ираке и Сирии, эти силы не уходят. У нас всё ещё есть наши базы в странах наших партнёров в Персидском заливе, они не закрываются, всё ещё существует значительное присутствие, — подчеркнул собеседник издания.

Ранее стало известно, что движение «Талибан» (запрещено в РФ) предупредило соседние с Афганистаном страны о последствиях возможного размещения на их территориях американских баз. Соответствующее заявление группировка сделала на фоне растущих слухов о «переезде» иностранного контингента из Исламской Республики в государства Центральной Азии.