США выводят часть боевой техники с Ближнего Востока

США резко уменьшают число противоракетных систем на Ближнем Востоке в рамках реорганизации военного присутствия в регионе. Внимание вооружённых сил США будет сконцентрировано на вызовах, идущих со стороны Москвы и Пекина, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Собеседники издания
То, что вы видите, является перераспределением ресурсов в соответствии со стратегическими приоритетами, — пояснил источник издания в Пентагоне.
Он добавил, что с Ближнего Востока уйдёт только часть развёрнутой там техники.
У нас всё ещё есть силы в Ираке и Сирии, эти силы не уходят. У нас всё ещё есть наши базы в странах наших партнёров в Персидском заливе, они не закрываются, всё ещё существует значительное присутствие, — подчеркнул собеседник издания.
Ранее стало известно, что движение «Талибан» (запрещено в РФ) предупредило соседние с Афганистаном страны о последствиях возможного размещения на их территориях американских баз. Соответствующее заявление группировка сделала на фоне растущих слухов о «переезде» иностранного контингента из Исламской Республики в государства Центральной Азии.