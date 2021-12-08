Противоэрриядие: атаки йеменцев довели союзника США до дефицита

У Саудовской Аравии заканчиваются боеприпасы для защиты от атак йеменских мятежников. Проблема стала предметом переговоров Эр-Рияда с администрацией президента США и властями соседних государств. Неслучайно на этой неделе кронпринц Мухаммед бин Салман отправился в редкое турне по аравийским странам. Впрочем, проблема может требовать более комплексного решения: нападения хуситского движения стали всё чаще и чаще носить комбинированный характер — с одновременным применением ракет и беспилотников.

О том, что у Саудовской Аравии возник дефицит в арсеналах ракет-перехватчиков, официальные лица в Эр-Рияде и Вашингтоне сообщили изданию Wall Street Journal. По их словам, за последние месяцы королевство пережило волну масштабных нападений со стороны Йемена. Так, в прошлом месяце беспилотные летательные аппараты (БПЛА) били по позициям Саудовской Аравии 29 раз, в октябре — 25. Что касается ракетных атак, то по городам королевства было нанесено 11 ударов в ноябре и 10 — в октябре. Собеседники Wall Street Journal обращают внимание на то, что это значительно больше, чем в прошлом году. Ситуация усугубляется тем, что арсеналы стоящих на вооружении саудовцев систем Patriot «иссякли до опасно низкого уровня».

Patriot Global Look Press

В связи с этим саудовская сторона официально запросила администрацию президента США оказать помощь в пополнении боеприпасов. Сейчас заявка рассматривается Государственным департаментом. Кроме того, некоторой поддержки, как указывают источники Wall Street Journal, королевство ожидает от соседей по региону. На этой неделе сын монарха начал турне по государствам Аравийского полуострова. В числе целей этой поездки, которую кронпринц Мухаммед не совершал уже давно, заявлено укрепление связей внутри Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также обсуждение угрозы со стороны Ирана, которого нередко считают внешним покровителем хуситского движения «Ансар Аллах».

Без связей с королевством

Плачевная для Саудовской Аравии ситуация в сфере безопасности сложилась на фоне масштабного пересмотра американцами своего военного присутствия в разных уголках мира. В первые месяцы президентства Джо Байдена Вашингтон объявил об уменьшении численности своих противоракетных систем в странах Ближнего Востока, чтобы сконцентрировать внимание на тех угрозах, которые, по его мнению, исходят от России и Китая. Несмотря на то что действия нынешней команды в Белом доме должны были — исходя из партийной принадлежности — представлять внешнеполитический контраст с тем, что делал Дональд Трамп, по большему счёту сокращение сил в некоторых регионах лишь продолжило линию, начатую 45-м президентом США.

Отдельной страницей в американо-саудовских отношениях стала анонсированная Белым домом «перекалибровка», которая предполагает приоритизацию вопросов, связанных с соблюдением прав человека. В связи с тем что Эр-Рияд на протяжении последних лет продолжал оставаться мишенью критики за последствия войны в Йемене, где возглавляемая им коалиция открыто воюет с хуситами, а также за подавление критиков правящего дома внутри и за рубежом, связи Вашингтона с королевством достигли качественно низкого уровня. Дело дошло до того, что в ходе своего ближневосточного турне глава Пентагона Ллойд Остин не нашёл времени для того, чтобы посетить Саудовскую Аравию. Якобы из-за особенностей графика.

ПРО против «летающих газонокосилок»

Неудивительно, что после недавнего объявления администрацией Байдена о готовности поставить Саудовской Аравии 280 модернизированных ракет класса «воздух — воздух» средней дальности AIM-120C, а также 596 пусковых устройств с рельсовыми направляющими LAU-128, Белый дом столкнулся с общественной критикой. Впрочем, даже положительное разрешение этого вопроса вряд ли поможет правящей семье в сфере безопасности. Ракеты-перехватчики, которые стоят около $1 млн за штуку, вряд ли способны остановить полюбившиеся хуситам БПЛА — небольшие, простые и относительно недорогие. Специалисты называют дроны, которые йеменские мятежники часто применяют против саудовцев, «летающими газонокосилками за $10 тыс.».

US Navy/Global Look Press

Неповоротливость систем Patriot нередко приводит к их поломке во время нападений. Известен как минимум один случай, когда йеменский БПЛА нанёс удар по задней части батареи Patriot, что обернулось для неё полным выходом из строя. Да и для экономики эти средства ведения войны опасны: синхронный комбинированный удар дронами и ракетами по объектам Saudi Aramco в 2019 году привёл к серьёзному ущербу для нефтеперерабатывающей промышленности.

В связи с этим совсем не исключено, что даже полное укомплектование вооружённых сил аравийской монархии современными арсеналами не поможет ей противостоять группировке, действующей на юге полуострова. Это постепенно приведёт Эр-Рияд к пониманию необходимости вести переговоры с теми державами, которые реально могут повлиять на йеменских мятежников. Несмотря на пробуксовку начатых между Саудовской Аравией и Ираном переговоров на иракской площадке, их идея, похоже, остаётся единственным рабочим вариантом для снижения военной напряжённости.