WSJ: лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались общаться с Байденом

Президент США Джо Байден не смог обсудить по телефону ситуацию на Украине и возможность наращивания нефтедобычи с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ. В Азии отказались от разговоров с ним, которые планировались ещё до введения США запрета на импорт из РФ энергоресурсов, сообщает The Wall Street Journal. 8 марта Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ.

Не стали говорить с Байденом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Издание отмечает , что лидеры азиатских стран, не став общаться с Байденом, поговорили на прошлой неделе по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

Американский чиновник рассказал, что в разговоре со странами Ближнего Востока хозяин Белого дома намеревался договориться об увеличении объёмов добычи нефти, поскольку санкции против России могут привести к росту цен на энергоносители.

Были ожидания относительно телефонного звонка, однако он не состоялся, — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что цена на нефть в Японии выросла до максимума с 2008 года. Один килолитр (6,289 барреля) дубайской сырой нефти торгуется по цене выше 80 тысяч иен, или $690 по текущему курсу. В ночь на 9 марта этот показатель в отдельные моменты торгов поднимался до 88 тысяч иен, или $759.

8 марта Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Он также отметил, что в США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.