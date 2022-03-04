Совбез ООН превратился в очаг неповиновения Америке

Администрация президента США Джо Байдена оказалась разочарована тем, что власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) выразили нежелание присоединяться к осуждению специальной операции России на Украине. Стремление Абу-Даби к умеренному нейтралитету заставило Вашингтон обратиться к Израилю с тем, чтобы тот убедил арабского партнёра в необходимости смены позиции. По иронии судьбы, именно Эмираты в этом месяце стали председателем в Совете Безопасности (СБ) ООН.

Дипломатическую оппозицию Эмиратов обсуждают ещё с минувшей недели, когда резолюция СБ ООН с осуждением российской линии по Украине не получила явной поддержки со стороны аравийского государства. Источники портала Axios сообщили , что официальные лица США были разочарованы тем, как их ближневосточный союзник повёл в себя в ситуации вокруг кризиса, и негласно обратились за дипломатической помощью к Израилю, который в 2020 году нормализовал отношения с ОАЭ и стал одним из близких партнёров этой страны. Еврейское государство попросили убедить аравийского игрока в необходимости занять более жёсткую позицию по отношению к российской специальной операции на украинской территории.

Однако насколько удастся повлиять на эмиратскую линию, сказать сложно. Отношение государства к событиям на Украине вполне ясно выразил Анвар Гаргаш, советник фактического лидера ОАЭ Мухаммеда бин Заида по дипломатическим вопросам. В своём Twitter дипломат заметил , что Абу-Даби придерживается основных принципов ООН, международного права и необходимости отказа от военных решений.

В украинском кризисе наши приоритеты состоят в том, чтобы побудить все стороны использовать дипломатию, вести переговоры и прийти к политическому урегулированию, которое положит конец этому кризису, — написал Гаргаш.

Анвар Гаргаш Dominic Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Однако попытка занять позицию одной из сторон приведёт только к ещё большему насилию, подчеркнул дипломат.

Накопившиеся претензии

Впрочем, подходы ОАЭ во многом отражают то, что происходило за последние месяцы в их двусторонних отношениях с США. По словам инсайдеров, в Абу-Даби за последнюю неделю внимательно следили, как администрация Байдена реагирует на украинский кризис, и были удивлены быстротой и качеством тех мер, которые принимались. Власти Эмиратов разочарованы тем, что соответствующая оперативность не была проявлена на фоне тех атак с применением ракет и дронов, которые потрясли Абу-Даби в начале этого года, с йеменской территории. Претензия заключается в том, что США даже не захотели внести в список террористических организаций ту группировку, которая ответственна за диверсии.

Другой повод для недовольства со стороны ОАЭ связан с тем, что глава Центрального командования Вооружённых сил (ВС) США Фрэнк Маккензи нанёс визит в Абу-Даби только спустя 22 дня после мощнейшего нападения на инфраструктуру столицы. Когда военачальник прибыл в страну, Мухаммед бин Заид отказался проводить с ним очную встречу, чтобы продемонстрировать своё отношение к тому, как американский союзник ведёт себя в форс-мажорных обстоятельствах. Вероятно, тот факт, что после обстрелов Абу-Даби американская сторона направила в Персидский залив эскадрилью истребителей F-22 и даже оказала помощь в отражении дальнейших атак на столицу аравийского государства, не устроил руководство ОАЭ.

Запрос на гибкость

Опрошенные Financial Times аналитики открыто говорят о том, что к ситуации, когда Эмираты медлят присоединяться к кампании дипломатического давления на Россию, привела ближневосточная стратегия Байдена, которая переместила сохранение отношений с ведущими игроками региона почти на периферию своей внешнеполитической повестки. Ситуация усугубилась трениями из-за Китая. Одним из недавних эпизодов стало то, что Белый дом потребовал от аравийского государства свернуть сотрудничество с КНР. Это произошло после того, как разведывательное сообщество США получило данные, согласно которым Пекин был вовлечён в модернизацию стратегически важной инфраструктуры ОАЭ.

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Отдельным фактором стало то, что Эмираты успели наладить тесное взаимодействие с Россией по вопросам в сфере безопасности и энергетики. Качеством этого взаимодействия Абу-Даби вряд ли захочет рисковать, говорят аналитики.

Интригу всей ситуации придаёт то, что аравийское государство в этом месяце приступило к выполнению обязанностей председателя в СБ ООН.

Мы принимаем председательство в Совете Безопасности в период огромных глобальных потрясений, — сказала постпред ОАЭ при ООН Лана Нуссейбе. — На повестке дня Совета стоит ряд кризисов, и мы будем управлять программой работы с той гибкостью, которой требует текущий момент.

Однако, вероятно, именно этот принцип гибкости станет в ближайшие недели предметом споров ОАЭ с администрацией Байдена, которой уже, похоже, удалось убедить в необходимости сменить позицию по Украине другого ближневосточного игрока, пытавшегося разыграть тактику нейтралитета, — Израиль.