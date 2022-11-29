Перед матчем с США на иранских футболистов ополчились болельщики и аятолла На главном спортивном мероприятии года от иранской сборной отвернулись все — и власти, и болельщики, но сборная не сдается

Фото: Anton Zaitsev/Global Look Press

Перед матчем Ирана и США на чемпионате мира по футболу, который пройдет в 22:00 мск 29 ноября в Катаре, вокруг игроков иранской сборной сложилась не лучшая атмосфера. За ними в арабскую страну прилетело немало иранских силовиков, которые следят, чтобы игроки не наговорили лишнего. К тому же, по последним данным, власти ранее пытались подкупить игроков деньгами и дорогими машинами, лишь бы они не поддерживали протесты против властей, которые проходят на родине. Но теперь Тегеран, похоже, сменил тактику и вместо подарков обещает спортсменам лишь наказания. Например, если они скажут что-то против иранских властей на камеру, то дома их семьи могут быть подвергнуты тюремным срокам и даже пыткам, обещает он. Кроме того, в этом году иранские футболисты, можно сказать, остались без болельщиков. Иранцы на трибунах и у телевизоров не только не поддерживают родную команду, но и радуются, когда соперники их побеждают. Многие предполагают, что во всем виноваты сами футболисты сборной — мол, они недостаточно поддержали выступления против правительства. Что именно сделали иранские футболисты, чтобы потерять доверие аятоллы и заодно настроить иранцев всего мира против себя, — в материале NEWS.ru.

Улыбка на камеру

Вообще, все так или иначе вертится вокруг политической обстановки в стране, и чтобы понять, как иранская сборная докатилась до жизни такой, нужно вспомнить несколько последних событий. Прежде всего: пока мир следит за футбольными схватками, в Иране продолжаются масштабные антиправительственные выступления, начавшиеся два месяца назад из-за смерти Махсы Амини — молодой женщины, которую, предположительно, убила полиция нравов за неправильно надетый платок. За это время в столкновениях силовиков с митингующими погибло более 300 человек, более 15 тысяч недовольных находятся в тюрьмах. Однако накал не стихает — митингующие так и выходят на улицы, а власть недавно начала выносить первые смертные приговоры. Многие спортсмены, выступая на международных соревнованиях, используют свою «минуту славы», чтобы напомнить миру о том, что происходит в Иране. К примеру, скалолазка Эльназ Рикаби на соревнованиях в Южной Корее выступила без хиджаба, и протестующие на родине встретили ее как героя.

Впрочем, иранская сборная по футболу, похоже, наоборот, старается держаться поближе к власти. Незадолго до вылета в Катар игроки встретились с президентом ИРИ Ибрахимом Раиси. Судя по кадрам с мероприятия, где иранские футболисты смеются, улыбаются и даже кланяются лидеру, — быть в компании президента им пришлось по душе. По крайней мере так решили иранские болельщики и отказались поддерживать родную команду на чемпионате. После встречи в Тегеране они даже подожгли огромный баннер с футболистами.

На самом деле выбор у футболистов был не самый простой. Они хорошо знакомы с Ворией Гафури — одним из самых известных футболистов в стране и бывшим игроком сборной, которого несколько дней назад арестовали за открытую поддержку протестов. У игроков был выбор — улыбаться на камеру и поехать на, возможно, крупнейший чемпионат своей жизни либо же попасть под арест за «распространение пропаганды против государства» и за «дискредитацию национальной сборной», как это произошло с их товарищем.

Фото: Anton Zaitsev/Global Look Press

Поражения и победы — от аятоллы

Но как только иранцы прибыли в Катар, они поняли, что играть без поддержки будет совсем непросто. Поэтому на прошлой неделе перед первым матчем в отборочных соревнованиях против Англии иранская команда решила заручиться поддержкой болельщиков. Для этого сборная не стала петь национальный гимн.

Правда, как оказалось, это только больше разозлило иранских болельщиков. Они обвинили родную команду в лицемерии — мол, смотрите, хотят усесться на все стулья сразу. Аятолла этот шаг тоже совсем не оценил.

Настрой иранских болельщиков дал о себе знать — они поддерживали англичан каждый раз, когда те обыгрывали иранскую сборную. Стоило иранским игрокам подсобраться и сделать хоть что-то в ответ, и родные болельщики тут же тянули разочарованное «бу-у-у». В этой атмосфере иранская сборная проиграла со счетом 2:6, что неудивительно.

Иранцев на самом деле не волнует, спели они национальный гимн или нет. [Встречей с президентом] они нанесли непоправимый ущерб своей репутации. Все иранцы аплодируют, когда побеждает команда соперника. На трибунах творится настоящий хаос, — делится впечатлениями от матчей национальной сборной иранка Ариана Афшар.

Впрочем, после этого в социальных сетях иранские болельщики начали просить игроков сборной все же петь гимн, чтобы с ними и с их семьями ничего не случилось дома. Футболисты прислушались и в матче против Уэльса в пятницу гимн все же спели. К тому же, по некоторым данным, аятолла прислал на матч с Уэльсом сотни подставных болельщиков из спецслужб. Они должны были создать видимость, что все у иранской сборной с поддержкой хорошо. Если внимательно смотреть матчи Ирана, можно услышать — пока одна группа иранцев кричит лозунги в поддержку революции, другая половина поет проправительственные гимны. Возможно, это и есть те самые подставные болельщики.

Как бы то ни было, то ли некоторые футболисты перестали бояться жестокого наказания от властей после того, как они спели гимн, то ли роль сыграла поддержка от «спецфанатов», но иранцы уверенно разгромили Уэльс со счетом 2:0. Болельщики, по всей видимости, так удивились, что на некоторое время даже забыли о недавних обидах и хором кричали лозунги в поддержку родной команды. Тренер иранской сборной Карлуш Кейрош попросил иранских любителей футбола запомнить это чувство и дальше так же усердно болеть за родную сборную.

Они заслуживают внимания и уважения. Думаю, сегодня люди поняли, что это просто ребята, которые любят играть в футбол. Единственная причина, по которой мы здесь, — играть ради болельщиков, — комментировал победу тренер.

После победы над Уэльсом стали добрее и иранские власти, они освободили из тюрем 715 заключенных.

Фото: Anton Zaitsev/Global Look Press

Впереди встреча с историческим врагом

Простят ли иранцы родную команду и окажут ли ей поддержку, можно будет узнать вечером 29 ноября, когда сборная Ирана сыграет против США. Одни из главных антагонистов в современном мире второй раз в истории сойдутся на чемпионате мира по футболу. До того последний раз они встречались в 1998 году на мундиале во Франции, там Иран обыграл США со счетом 2:1. Смогут ли персы закрепить успех в этом году — большой вопрос. Теперь уже понятно, что дело тут отнюдь не только в уровне подготовки. В 1998-м за командой из Ирана стояла вся страна. Иранцы дома внимательно следили за каждой секундой матча: кто с семьями, кто из наполненной кальянным дымом чайханы, а кто-то — слушая радио в общественном транспорте.

Тем временем проправительственные иранские журналисты решили не дожидаться матча и уже начали психологически давить на американскую сборную. Во время пресс-конференции с капитаном команды США Тайлером Адамсом иранский журналист жестко «проехался» по американскому футболисту.

Давайте начнем с того, что вы заявляете о поддержке иранцев. Но вы даже не можете правильно произнести название страны. Оно произносится «Иран», а не «Айрен». Давайте проясним это на будущее, — сказал журналист.

Затем он попросил американца больше не лезть во внутренние дела Ирана и посоветовал лучше сосредоточиться на проблемах США, где, как сказал иранский журналист, «процветает дискриминация темнокожих».

Тем временем американцы тоже не дремлют. Сборная США выложила в соцсети пост о том, с кем им предстоит сыграть на чемпионате. И все бы ничего, но на флаге Ирана убрали надпись «Аллах», которая должна быть в центре. Многие расценили это как намек со стороны американцев на то, что Иран скоро станет светским. В Тегеране эту выходку не оценили и подали запрос на дисквалификацию США.

Смогут ли иранцы показать миру, что их дело правое, раз они смогли победить «великого Сатану» (так иранцы говорили в 1998-м после победы над США)? Искупят ли иранские футболисты вину перед аятоллой и болельщиками? Либо же им предстоит тяжелое поражение, дополнительная порция гнева протестующих и злость аятоллы.