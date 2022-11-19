Год огня и крови: в Иране сожгли дом-музей аятоллы Хомейни Вопреки ожиданиям, выступления против властей в Исламской Республике не стихают, а их участники придумывают все новые способы досадить аятолле

Фото: Anonymous/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран отметил два месяца с начала протестов из-за смерти Махсы Амини — молодой женщины, предположительно, убитой сотрудниками полиции нравов за неправильно повязанный головной платок. И хотя совсем недавно эксперты заявляли, что волнения идут на спад, события последних дней показали, что недовольные становятся только агрессивнее. 18 ноября произошел очень серьезный по меркам строгой госидеологии Ирана инцидент — поджог дома-музея Рухоллы Хомейни, отца Иранской революции 1979 года. Одного этого было бы достаточно, чтобы поддержать накал в обществе, но женщины придумали новый способ протеста — они стали залеплять гигиеническими прокладками камеры наблюдения, что в консервативном шиитском обществе вообще нонсенс.

Год огня и крови

Аятолла Рухолла Хомейни родился в рубеже XIX и ХХ веков в тихом городке Хомейн на западе Персии. Там же он провел детство и юность вместе со своими двумя братьями и тремя сестрами, прежде чем в 15 лет отправиться на учебу в медресе. Небольшой дом, в котором жил Хомейни, до сегодняшнего дня был главной достопримечательностью города. Но теперь музея больше нет — 18 ноября протестующие забросали его «коктейлями Молотова» и устроили там же митинг с требованием «положить конец репрессивному режиму».

Этот год — год крови, верховный лидер будет свергнут, — скандировали собравшиеся вокруг горящего здания.

Здание находится в старой части Хомейна и туда довольно часто приезжают туристы. Если верить рекламным описаниям, двухэтажное здание было построено в стиле иранской архитектуры из кирпича, глины и дерева во времена правления иранской династии Каджаров, скорее всего — во второй половине XIX века. В доме четыре дворика, в каждом из которых стоит небольшой фонтан.

Сожжение дома Хомейни — весьма резонансный шаг. Скончавшийся в 1989 году лидер Иранской революции считается священной фигурой в ИРИ, как Ленин в СССР. Страницы с его биографией и портретами есть почти в каждом иранском школьном учебнике. Но именно Хомейни, а также его преемника — нынешнего верховного лидера страны Али Хаменеи, протестно настроенные иранцы винят во всех бедах — полицейском произволе, слабой экономике, проблемах с правами женщин и т.д. Причем поджог дома-музея — это далеко не первое выражение недовольства в адрес Хомейни. В октябре иранские школьницы выкладывали в социальных сетях видео, как они вырывают страницы с биографией лидера из учебников, снимают его портреты со стен и топчут.

Фото: Wikimedia Дом-музей Рухоллы Хомейни

Гигиенические прокладки против камер

Пока одни жгут музей отца революции, женщины используют для протестов подручные средства. Кто-то придумал заклеивать камеры полицейского наблюдения женскими гигиеническими прокладками, и эта идея очень быстро стала крайне популярна. Судя по кадрам из социальных сетей, ими выводят из строя камеры видеонаблюдения в метро Тегерана и в вагонах поездов. Более того, на прокладках пишут имена политических заключенных, арестованных в связи с протестами. Особенно часто встречается имя Хуссейна Ронаги, известного активиста, задержанного еще в сентябре. На прошлой неделе он объявил голодовку, после того как власти отказались его отпустить из-за проблем со здоровьем. Брат активиста Хасан уверяет, что в тюрьме голодающего Хуссейна планируют убить.

Идея использовать прокладки — еще один триггер для исламского консервативного общества. Учитывая, что протесты во многом вызваны недовольством действиями полиции нравов, которая строго следит за тем, как должна одеваться и вести себя женщина, публичное вывешивание символа табуированной темы менструального цикла как нельзя лучше иллюстрирует стремление иранок к переменам.

Я скрывала от всех свой менструальный цикл, потому что в Иране табу говорить об этом. Представьте себе покупку прокладок! Мы были обязаны прятать прокладки в черный полиэтиленовый пакет. Приятно видеть, что женщины теперь использует их, чтобы нарушить работу камеры наблюдения режима, — рассказывает иранский эксперт по международным отношениям из Ирана Шукрия Брадост.

Прокладки как средство против камер получили особое распространение в метро Тегерана, так как в середине ноября на одной из станций сотрудники сил безопасности схлестнулись с протестующими, избив мужчин и женщин прямо в вагонах, а, по некоторым сведениям, даже открыли огонь по ним. Началась давка. Люди падали на пол, а обезумевшая толпа рвалась к выходу прямо по ним. Часть бегущих чуть не свалилась под поезд.

Новый всплеск протестов, причем столь сильный, связан с тем, что многие иранцы решили отметить протестами годовщину «Кровавого ноября», когда в 2019 году власти жестоко подавили масштабные протесты против повышения цен на топливо. Дорастут ли выступления до масштабного восстания, которое сметет власть, покажет время. Впрочем, с 16 тысячами заключенных и более чем 350 убитыми эти волнения уже стали самыми масштабными для страны, начиная с Исламской революции 1979 года.

Фото: Anonymous/Keystone Press Agency/Global Look Press

Агенты мирового высокомерия

Тем временем власть начала выносить первые смертные приговоры за участие в протестах. Глава судебной системы Ирана Голям Мохсени-Эджеи начиная с прошлой недели открыто говорил, что совсем скоро так называемые «ключевые преступники», то есть особо агрессивные протестующие, могут лишиться жизни, так сказать в назидание остальным. Мохсеи-Эджеи напомнил о трех основных обвинениях, по которым с позволения иранского шариата (исламского законодательства) можно казнить людей. Ими оказались «вражда со Всевышним», «коррупция на Земле» и «вооруженное восстание» с целью убрать наместников Всевышнего, то есть представителей власти. Под все эти три категории как раз попадают митингующие.

Уже спустя всего пару дней после угроз быстро нашелся первый «враг Всевышнего». Хоть его имя не называют, известно, что мужчину обвинили в поджоге правительственного здания в одном из городов страны. Затем иранское правительство раздало протестующим еще несколько смертных приговоров. Об именах других приговоренных тоже нигде не упоминается, но зато государственная пресса с особым рвением рассказывает иранцам, чем их соотечественники заслужили высшую меру. Так, один из приговоренных к смерти сбил полицейского на машине, другой напал на сотрудника правоохранительных органов с ножом, а третий, как сообщает иранская судебная газета Mizan, перекрыл дорожное движение и «устроил террор», угрожая силовикам.

Главная цель казней — если не прекратить протесты полностью, то хотя бы убедить самых активных митингующих не лезть на рожон. Смертные приговоры как и раз и начались после того, как по стране прокатилась серия случаев, в которых «враги Аллаха» убивали представителей власти. Причем, по всей видимости, досталось не только простым полицейским, но и офицерам элитного иранского подразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которых протестующие расстреляли в преимущественно курдских городах Боган и Камьяран на севере страны. Курды сейчас настроены против власти особенно сильно, так как погибшая в сентябре Махса Амини тоже была родом из курдского городка Секкез.

Учитывая, насколько сильно протесты уже надоели правительству, эксперты ожидают, что в ближайшее время иранские суды раздадут еще больше смертных приговоров. Особое опасение у правозащитников вызывает тот факт, что казнить, вероятно, будут без разбора. По их версии, власти сами придумывают антигероев, а затем выбирают на их роль заключенных и казнят.

У протестующих нет доступа к адвокатам во время допроса. Их пытают, чтобы они дали ложные показания, за которые им потом выносят приговоры революционные суды (исламские суды, которые имеют дела с преступлениями, вроде богохульства или попыток свергнуть режим. — NEWS.ru), — заявил норвежско-иранский правозащитник Махмуд Амири-Могаддам.

К слову, в начале недели в Сети появилась утечка — слитый документ иранских властей, в котором сказано, что 227 из 290 членов иранского меджлиса — парламента якобы сошлись на том, что всех задержанных нужно казнить. Информацию даже опубликовал у себя в соцсети премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который осудил «варварское решение». Хоть новость и оказалась фейком, это не отменяет того, что иранская власть и вправду начинает действовать более жестко.

При этом риторика правительства не меняется — по официальной версии, в беспорядках по-прежнему виноваты США, Израиль и другие адепты «мирового высокомерия» (так Иран называет коллективный Запад и его союзников). В последнее время особенно сильно последователи аятоллы невзлюбили Францию, и на прошлой неделе иранские силовики задержали несколько французов. В этот четверг министр внутренних дел Ахмад Вахиди пояснил, что они шпионили и играли важную роль в организации беспорядков. Париж отчитался о семи задержанных гражданах и призвал «персидского дебошира» вернуться к конструктивному диалогу.

Понятно, что смертные казни и перекладывание вины на некие загадочные силы пока что не сильно способствуют диалогу власти с протестующими. К тому же агрессивная политика Ирана к гостям-иностранцам, как видно, начинает подрывать его и без того не лучшие отношения с другими странами. Но как бы то ни было, детище основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни хоть и покачивается, но по-прежнему крепко стоит на ногах и планирует растоптать протесты.