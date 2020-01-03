https://static.news.ru/photo/b24528ce-2efb-11ea-abfb-fa163e074e61_660.jpg Ван И Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Глава МИД Китая Ван И назвал действия американских военных в Ближневосточном регионе рискованными и нарушающими основополагающие принципы международного права.

В беседе с иранским коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифом министр КНР отметил, что действия Вашингтона ведут к обострению обстановки в регионе, сообщает РИА Новости.

Американские ВВС нанесли 3 января авиаудар в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб командующий спецподразделением «Кудс» иранский генерал Касем Сулеймани. В Тегеране произошедшее назвали тяжелейшим преступлением США.

Ранее NEWS.ru писал, что гибель Сулеймани стала причиной для массовой акции протеста в Ираке. Её участники пожелали Америке смерти и пообещали отомстить за иранского генерала и погибшего вместе с ним командира иракских Сил народной мобилизации Абу Мехди аль-Мухандиса. В связи с этим власти Катара призвали Багдад к сдержанности ради безопасности во всём регионе.