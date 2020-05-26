Отсидевший за коррупцию экс-премьер Израиля призвал посадить Нетаньяху

https://static.news.ru/photo/2db610c2-9f81-11ea-8b46-fa163e074e61_660.jpg Эхуд Ольмерт Фото: imago stock&people, via imago-images.de/Global Look Press

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что действующего премьера страны Биньямина Нетаньяху необходимо посадить в тюрьму за коррупцию. Сам Ольмерт отсидел за взяточничество и мошенничество.

Нетаньяху — преступник, лжец и обманщик, который совершил преступление. Я уже вижу, как он отправится в тюрьму на несколько лет, — заявил бывший премьер журналистам The Jerusalem Post.

Он считает, что уголовное наказание поможет Нетаньяху, а также его родственникам «снова стать людьми».

Действующего премьера страны обвиняют в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве. Сам политик считает, что уголовные дела в отношении него были сфабрикованы политическими противниками.

NEWS.ru писал, что следующее заседание по делу Нетаньяху назначено на 19 июля. Оно пройдёт без участия премьера. Адвокат Эли Гервица считает, что судебный процесс против политика может длиться несколько лет. У главы правительства есть возможность повлиять на продолжительность процесса путём подачи различных прошений и апелляций.