Адвокат: процесс по делу Нетаньяху может растянуться на годы

https://static.news.ru/photo/b683c48e-9d8e-11ea-b958-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Shang Hao/XinHua​​​​​​​/Global Look Press

Судебный процесс по делу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начинается 24 мая. По мнению авторитетного адвоката Эли Гервица, он может растянуться на несколько лет.

Стандартный уголовный процесс, без того, чтобы обвиняемый был премьер-министром, может длиться минимум месяцы, максимум — годы. Особенно когда обвиняемый не находится под арестом, — поясни л юрист РИА Новости.

Он полагает, что судебное разбирательство в отношении Нетаньяху даже без искусственного затягивания продлится дольше полутора лет — срока, на протяжении которого тот будет оставаться на посту премьера. У главы правительства есть возможность повлиять на продолжительность процесса путём подачи прошений о переносе заседаний и апелляций в вышестоящую инстанцию.

Обвинение в коррупции грозит премьеру тюремным заключением. Однако не обязательно он получит реальный срок и отправится за решётку. Нетаньяху могут заменить лишение свободы исправительными работами или приговорить к условному сроку, добавил Гервиц.

Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении общественным доверием. По версии следствия, он предоставлял поблажки СМИ за положительное освещение деятельности его правительства. Кроме того, ему вменяется получение в качестве незаконного вознаграждения шампанского и сигар. Как ранее писал NEWS.ru, премьер назвал обвинения в свой адрес попыткой переворота.