Нетаньяху назвал дела против него попыткой отстранить правых от власти

https://static.news.ru/photo/8c5bbf52-9dcc-11ea-85a0-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с телеобращением к согражданам перед первым заседанием суда по трём уголовным делам против него. Он заявил, что обвинения в его адрес преследуют цель отстранения правых от власти.

Все дела сфабрикованы с самого начала. То, что происходит сегодня, является попыткой свергнуть меня и правый лагерь, — цитирует главу правительства ТАСС.

Первое заседание суда носит технический характер. В его ходе Нетаньяху будут зачитаны заключения прокуратуры, а также определён порядок проведения слушаний.

Суд запретил журналистам съёмку во время процесса, а также отклонил требование премьера транслировать заседания в прямом эфире.

Нетаньяху обвиняют в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. По версии следствия, он предоставлял льготы СМИ за положительное освещение деятельности кабмина. Кроме того, ему вменяется получение незаконного вознаграждения в виде шампанского и сигар. Премьер все обвинения отвергает.

Как писал NEWS.ru, судебное разбирательство в отношении Нетаньяху может растянуться на годы. Суд планирует допросить около трёхсот свидетелей. К тому же велика вероятность, что каждый из этапов процесса будет обжаловаться обеими сторонами.