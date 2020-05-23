Следующее заседание суда по делу Нетаньяху назначили на середину июля

https://static.news.ru/photo/db8f008e-9de0-11ea-b004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Судебный процесс по делу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжится в середине лета. Следующее заседание суда назначено на 19 июля.

Предполагается, что оно пройдёт без участия главы правительства, которого суд обязал присутствовать на самом первом заседании 24 мая.

Слушание имело чисто технический характер. Предполагается, что рассмотрение обвинений в адрес премьера по существу начнётся через полгода, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Нетаньяху предъявлены обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Он себя виновным не признаёт. Как писал NEWS.ru, в телеобращении перед началом процесса Нетаньяху заявил, что обвинения в его адрес преследуют цель отстранения правых от власти.