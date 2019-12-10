https://static.news.ru/photo/ea407548-1bf1-11ea-9740-fa163e074e61_660.jpg

Оппозиция Сирии поддерживает турецкую операцию «Источник мира», проводимую на севере государства. Об этом журналистам рассказал глава делегации оппозиции на переговорах в «астанинском формате» Ахмад Тоаме 11 декабря в период проведения 14-го раунда переговоров.

По его словам, поддержка «Источника мира» связана с тем, что операция нацелена на выполнение стратегических для оппозиции целей по единству сирийских территорий. Кроме того, осуществляется возвращение наибольшего числа сирийских беженцев на места их проживания.

Это само по себе позитивный момент и способствует процессу политического решения и политического перехода в Сирии, — цитирует Тоаме РИА Новости.

Также глава делегации сообщил о том, что его политические союзники настроены оптимистично, несмотря на сложную ситуацию в стране.

9 октября 2019 года Анкара начала военную операцию «Источник мира» в северо-восточных районах Сирии, обосновав свои действия необходимостью борьбы с терроризмом. Также Турция заявила о желании создать приграничную буферную зону, куда смогут вернуться беженцы. 17 октября турецкий президент Реджеп Эрдоган договорился о временном прекращении огня в районе проведения операции с вице-президентом США Майклом Пенсом. 22 октября Эрдоган заключил соглашение по Сирии с президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривающее совместные российско-турецкие патрулирования на северо-востоке САР.

Ранее NEWS.ru писал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили обстановку на севере Сирии во время телефонных переговоров.