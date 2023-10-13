Удары ХАМАС по Тель-Авиву: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Последние новости о войне Израиля и Палестины

Фото: Nidal Alwaheidi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС сообщило о гибели 13 заложников, взятых в плен на территории Израиля. Утверждается, что они погибли в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Газе. В ХАМАС уточнили, что среди погибших были иностранные граждане. Утверждается, что погибшие заложники находились в пяти разных локациях.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения, на утро 12 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Куда били ХАМАС и ЦАХАЛ

Боевое крыло ХАМАС днем сообщило об обстреле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Также члены палестинского движения рассказали о возобновлении ударов по городу Ашкелону. Кроме этого, ХАМАС выпустило 50 ракет по городу Сдерот и атаковало скопление израильских военных в израильском кибуце Кфар-Саад двумя самолетами со смертниками. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ближе к вечеру ХАМАС заявило о ракетных ударах по территории штаба северного военного округа Израиля и столице государства, городу Тель-Авиву. Представители группировки подчеркнули, что обстрелы были произведены в ответ на нападение на мирных палестинцев.

Агентство Al Wataniya сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) запустила две ракеты по городу Эн-Накура в Ливане. По данным ливанского СМИ, обстрел производился с помощью системы противовоздушной обороны «Железный купол». Также над Эн-Накурой были замечены израильские разведывательные самолеты. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Какова обстановка в зоне палестино-израильского конфликта

По данным ООН, число палестинцев, покинувших дома в секторе Газа после начала конфликта с Израилем, превысило 423 тысячи человек. Уточняется, что 64% из них размещены Ближневосточным агентством ООН в помещениях для временного проживания.

Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о переводе своего оперштаба и международного персонала на юг сектора Газа. В организации напомнили, что школы ООН и другие убежища организации не должны подвергаться атакам в соответствии с международным гуманитарным правом.

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер заявил, что сотни детей были убиты и ранены на территории сектора Газа с начала конфликта между Палестиной и Израилем. По его словам, число несовершеннолетних жертв растет с каждым часом. Он уточнил, что с 7 октября погибли 447 детей.

В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС использует крыши жилых домов для запуска беспилотников из сектора Газа. В ведомстве уточнили, что ВВС Израиля наносят удары по таким объектам, основываясь на полученных от разведки данных.

По данным Yedioth Ahronoth, ЦАХАЛ объявил город Метулу, расположенный на границе с Ливаном, запретной военной зоной. Гражданским лицам рекомендовано воздержаться от поездок в Метулу и близлежащие населенные пункты в целях безопасности.

Что с россиянами в Израиле

Посольство России в Израиле сообщило, что в стране по-прежнему числятся пропавшими без вести 12 граждан РФ. Уточняется, что количество погибших граждан России от атак ХАМАС продолжает расти. При этом, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, точной информации о погибших и пострадавших россиянах в зоне израильско-палестинского конфликта нет. Он подчеркнул, что МИД РФ работает над выяснением этих данных.

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане страны, желающие выехать из Израиля, могут обратиться в посольство РФ. По его словам, власти готовы помочь в любой момент, если для этого будут условия.

Как рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе, все остающиеся в Израиле организованные туристы из России вернутся в страну до конца недели. По ее словам, в Израиле их осталось немного.

В свою очередь, российская авиакомпания Red Wings увеличит количество рейсов с вылетом из Израиля. Пассажирам будут предлагать билеты до аэропортов Сочи и Махачкалы.

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press Аэропорт имени Бен-Гуриона

Как ХАМАС решило атаковать Израиль

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что идея о вторжении ХАМАС на территорию Израиля была сформулирована в Иране. По его словам, Иран, «Хезболла» и ХАМАС принадлежат к одной «оси зла».

Представитель движения ХАМАС Абу Обейду рассказал, что нападение Палестины на Израиль готовилось с 2022 года. По его словам, члены группировки намеренно держали Израиль в неведении о готовящейся атаке и таким образом создавали «иллюзию нейтралитета».

Как Запад реагирует на войну Израиля и Палестины

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль проинформировал организацию о переселении 1,1 млн палестинцев в течение 24 часов с севера сектора Газа на юг. Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает этот план нереалистичным. По его словам, Израиль предупредил гражданское население о военной операции, однако такое предупреждение должно было прозвучать не за сутки.

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что США отправили стране вторую партию военной помощи. По его словам, грузовой самолет прибудет 13 октября. По данным портала Defense News, Соединенные Штаты передадут Израилю средства ПВО и боеприпасы.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и Израиль продолжат работать над освобождением людей, похищенных членами ХАМАС. Он призвал осудить и изолировать палестинское движение ради мира в регионе.

Как Москва реагирует на войну Израиля и Палестины

Президент России Владимир Путин заявил, что блокада сектора Газа со стороны Израиля является недопустимой. Он сравнил эту меру с блокадой Ленинграда в период Великой Отечественной войны. Лидер РФ отметил, что «понимает логику событий», но считает неоправданными жестокие методы, которые использует ЦАХАЛ для ответа на атаки ХАМАС.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также возмутился из-за молчания западных политиков по поводу требований израильской армии к жителям сектора Газа эвакуироваться на юг региона. Он задался вопросом, как бы Запад отреагировал на ситуацию, если бы Россия в условиях СВО потребовала от Киева эвакуировать жителей одного из крупных городов.

При этом Путин заявил, что Россия готова выступить в качестве посредника в палестино-израильском урегулировании. Он также подчеркнул необходимость создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press Палестинцы покидают свои дома на юге сектора Газа

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