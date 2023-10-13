Red Wings увеличит количество рейсов с вылетом из Израиля

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Российская авиакомпания Red Wings увеличит количество рейсов с вылетом из Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушного перевозчика. Решение было принято в связи с повышенным спросом на перелеты из Израиля из-за нестабильной военно-политической ситуации в стране. Пассажирам будут предлагать билеты до аэропортов Сочи и Махачкалы.

Red Wings информирует об увеличении частоты рейсов между Израилем и аэропортами юга России: Махачкала, Сочи, — говорится в сообщении.

При этом тарифы на такие перелеты возросли. Это обусловлено повышением спроса на перелеты из Израиля и снижением числа пассажиров, следующих в обратном направлении. В авиакомпании уже принимают меры для стабилизации тарифов на перевозки, заверили в пресс-службе Red Wings.

Как сообщалось ранее, китайская авиакомпания Hainan Airlines отменила рейсы из Пекина и Шанхая в Тель-Авив. В компании подчеркнули, что решение было принято из соображений безопасности после тщательного изучения всех возможных рисков. Специалисты Hainan Airlines намерены следить за ситуацией в Израиле, чтобы своевременно возобновить перелеты.