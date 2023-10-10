Китайская авиакомпания отменила рейсы в Тель-Авив Компания Hainan Airlines отменила рейсы из городов Китая в Тель-Авив

Фото: Hainan Airlines

Китайская авиакомпания Hainan Airlines отменила рейсы из Пекина и Шанхая в Тель-Авив, сообщили ее представители в социальной сети Weibo. В компании подчеркнули, что решение было принято из соображений общественной безопасности после тщательной оценки всех возможных рисков. Специалисты Hainan Airlines будут следить за ситуацией в Израиле.

Hainan Airlines продолжит выполнять прямые рейсы по маршруту Шэньчжэнь — Тель-Авив туда и обратно по вторникам и пятницам. Рейсы из Пекина и Шанхая в Тель-Авив и обратно будут приостановлены, — говорится в сообщении.

Эксперты Российского союза туриндустрии ранее заявили, что россияне стали отказываться от забронированных туров в Израиль в связи с атаками палестинского движения ХАМАС. Туроператоры возвращают им деньги в полном объеме. При этом отмечается, что граждане, уже находящиеся на отдыхе в Израиле, не просят о досрочном возвращении на родину.

Представители пресс-службы МИД России отмечают, что в настоящее время авиасообщение между Россией и Израилем сохраняется. В частности, самолеты отправляются из Сочи, Махачкалы и Минеральных Вод. Перелеты осуществляются российскими авиакомпаниями Red Wings и «Азимут».