Армия Израиля установила новую запретную зону Армия обороны Израиля объявила город Метула запретной зоной

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Армия обороны Израиля объявила город Метула, расположенный на границе с Ливаном, запретной военной зоной, сообщает издание Yedioth Ahronoth. Представители местной администрации подтвердили данную информацию. Гражданским лицам рекомендовано воздержаться от поездок в Метулу и близлежащие населенные пункты в целях безопасности. Предполагается, что причиной принятия такого решения стал рост напряженности на границе с Ливаном.

Армия Израиля объявила части северного города Метула запретной военной зоной и рекомендовала гражданским лицам держаться от нее подальше, — говорится в сообщении.

Ранее ливанское движение «Хезболла» обстреляло территорию Израиля и выступило в поддержку бойцов палестинского ХАМАС. Представители группировки подчеркнули, что нападение на Израиль было совершено с целью «освобождения оккупированных ливанских земель».

Как сообщалось ранее, ЦАХАЛ выпустила две ракеты по ливанскому городу Эн-Накура. По данным информационного агентства Al Wataniya, обстрел производился с помощью системы противовоздушной обороны «Железный купол». Предполагается, что таким образом армия Израиля ответила на обстрелы со стороны движения «Хезболла», заявившего о готовности открыть второй фронт.