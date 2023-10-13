В США призвали к изоляции ХАМАС Глава Пентагона призвал изолировать ХАМАС ради мира на Ближнем Востоке

Фото: Chad Mcneeley/Global Look Press

Ллойд Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал осудить и изолировать палестинское движение ХАМАС, передает ТАСС. По его словам, это необходимо ради мира в регионе.

Каждый, кто стремится к устойчивому миру и безопасности на Ближнем Востоке, должен осудить и изолировать ХАМАС, — цитирует агентство главу оборонного ведомства США.

Ранее в Белом доме заявили, что США не планируют воевать на стороне Израиля. В администрации пояснили, что израильские власти не запрашивали военной силы от Вашингтона. При этом 11 октября стало известно, что США перебрасывают второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» в Средиземное море по просьбе Израиля.

Израильский политолог Саймон Ципис назвал свержение власти движения ХАМАС в секторе Газа одним из основных условий создания независимого Государства Палестина. По его словам, с ХАМАС невозможно договориться, поскольку оно использует методы террора. Он также напомнил, что в 2007 году была попытка сместить ХАМАС, но боевики устроили резню. Политолог добавил, что сектор Газа должен перейти под контроль Палестинской автономии. Ее возглавляет Махмуд Аббас, с которым можно вести диалог.