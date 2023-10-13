Назван главный противник создания независимого государства Палестина Политолог Ципис: для создания суверенной Палестины нужно свергнуть ХАМАС в Газе

Фото: IMAGO/Hashem Zimmo/Global Look Press

Одним из основных условий создания независимого государства Палестина является свержение власти движения ХАМАС в секторе Газа, рассказал NEWS.ru израильский политолог Саймон Ципис. По его словам, вести переговоры с группировкой бесполезно. Он отметил, что компромисс возможен с главой частично признанного государства Палестина Махмудом Аббасом.

С ХАМАС договориться нельзя, они используют методы террора. Создать палестинское государство можно, но нужно отстранить ХАМАС от власти в секторе Газа, а сам сектор Газа отдать под контроль Палестинской автономии, главой которой является Махмуд Аббас, с ним можно договориться. В 2007-м пытались сместить ХАМАС, но они устроили резню и пришли к власти. Нужно его (движение ХАМАС. — NEWS.ru) полностью ликвидировать, чтобы палестинский народ в секторе Газа освободился от гнета, — подчеркнул Ципис.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании глав государств СНГ в Бишкеке заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника в палестино-израильском урегулировании. Лидер подчеркнул необходимость создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

До этого Путин заявил, что палестинская проблема волнует каждого, кто исповедует ислам. Он напомнил, что изначально, когда принималось решение о создании Израиля, речь шла и о втором суверенном государстве — Палестине. Однако в силу разных обстоятельств второе государство так и не было создано. Путин также добавил, что часть земель, которые палестинцы считали всегда исконно своими, занята Израилем разными способами, преимущественно с помощью военной силы.