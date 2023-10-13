В Израиле по-прежнему не могут найти 12 россиян после атаки ХАМАС

Фото: israel.mid.ru

В Израиле по-прежнему числятся пропавшими без вести 12 россиян, сообщает российское посольство в стране. Уточняется, что количество погибших граждан России от атаки палестинского движения ХАМАС продолжает расти.

По состоянию на 14:00 13 октября в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся 12 российских граждан, — заявили в посольстве.

9 октября СМИ сообщали, что на территории сектора Газа находятся более 1,2 тысячи граждан России. В Палестине проживают более 2 тысяч россиян. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эвакуационные списки российских граждан из Палестины уже формируются. Она отметила, что у местных жителей уже нет возможности самостоятельно покинуть территорию региона.

В пятницу, 13 октября, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что все остающиеся в Израиле организованные туристы из России вернутся в страну до конца недели. Уточняется, что их осталось в Израиле немного. Последние авиарейсы с российскими туристами отправятся в субботу и воскресенье. Перед этим россияне, которые не могут вылететь из Израиля, стали жаловаться на бездействие МИД России. Они столкнулись с высокими ценами на рейсы и отсутствием эвакуации со стороны России.