Названы сроки возвращения российских туристов из Израиля АТОР: все организованные туристы из РФ вернутся из Израиля до 15 октября

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Все остающиеся в Израиле организованные туристы из России вернутся в страну до конца недели, заявила в беседе с ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, их осталось в Израиле немного. Последние авиарейсы с российскими туристами отправятся в субботу и воскресенье.

По предварительным данным, находящиеся в Израиле организованные туристы должны планово вернуться на родину к воскресенью, их там остались единицы, — сказала исполнительный директор АТОР.

Ранее россияне, которые не могут вылететь из Израиля, пожаловались на бездействие МИД РФ и российского посольства из-за отсутствия эвакуации граждан. Житель Санкт-Петербурга по имени Вячеслав рассказал, что вместе с семьей отдыхал в Израиле, когда там начались военные действия. Семья захотела вернуться на родину, но столкнулась с высокими ценами на ближайшие рейсы и отсутствием эвакуации со стороны российского МИД.

До этого российская туристка Елизавета рассказала, что туристы, застрявшие в Израиле из-за конфликта с палестинским движением ХАМАС, могут покинуть страну через Египет. По ее словам, египетские пограничники свободно пропускают граждан России всего за 20 минут. При этом им необходимо оплатить обязательные сборы, чтобы пересечь границу.