Медведев раскритиковал Запад за молчание по поводу действий ЦАХАЛ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram возмутился из-за молчания западных политиков по поводу требований израильской армии к жителям сектора Газа эвакуироваться на юг региона. Он задался вопросом, как бы Запад отреагировал на ситуацию, когда Россия в условиях СВО потребует от Киева эвакуировать жителей одного из крупных городов.

Больше миллиона жителей Газы должны срочно эвакуироваться на юг сектора по требованию израильской армии. Все «западные партнеры» стыдливо молчат. Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов? — написал Медведев.

Ранее Медведев ответил на обвинение президента Украины Владимира Зеленского в связи палестинского движения ХАМАС с Россией. Зампред Совбеза РФ заявил, что Украина напрямую сотрудничает с ИГИЛ (организация признана в России террористической, деятельность запрещена). Зеленский заявлял, что действия палестинского движения ХАМАС в Израиле напоминают ему военную операцию РФ на Украине. Он назвал Россию террористическим государством и делился мнением, что народ Украины пережил то же самое, что сейчас испытывают израильтяне.