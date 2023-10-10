Медведев ответил Зеленскому на обвинения в поддержке ХАМАС Медведев в ответ Зеленскому на слова о ХАМАС заявил, что ИГИЛ – партнер Киева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на обвинения в том, что за движением ХАМАС стоит Россия. По мнению Медведева, реакцией на такое заявление может быть не столько обращение к здравому смыслу, сколько указание на то, что Киев сотрудничает с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена).

Зеленский заявил, что за движением ХАМАС стоит Россия. С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка. Поэтому надо отвечать так: ИГИЛ («Исламское государство») — традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете. Украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ, — написал Медведев.

Он также развил свою мысль, отметив, что ИГИЛ регулярно получает крупные спонсорские взносы от «клики Зеленского», а также разнообразное оружие, «которое украдено укронационалистами из поставок НАТО». При этом Медведев призвал донести до всех, что участники ИГИЛ имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость.

Ранее Зеленский заявил, что действия палестинского движения ХАМАС в Израиле напоминают ему военную операцию РФ на Украине. Он назвал Россию террористическим государством и заявил, что народ Украины пережил то же самое, что сейчас испытывают израильтяне.