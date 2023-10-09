Зеленский сравнил Россию с ХАМАС Зеленский назвал Россию «террористическим государством» и сравнил ее с ХАМАС

Фото: Lex Zea/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене, что действия палестинского движения ХАМАС в Израиле напоминают ему военную операцию РФ на Украине. Он назвал Россию «террористическим государством» и заявил, что народ Украины пережил то же самое, что сейчас испытывают израильтяне, сообщает «Европейская правда».

Сами израильтяне, израильские журналисты, которые были здесь, на Украине, которые были в Буче, сейчас видят то же самое зло, которое пришло и к нам от России. То же самое зло. Разница только в том, что там была террористическая организация, которая атаковала Израиль, а здесь — террористическое государство, которое напало на Украину. Намерения разные, но суть одна и та же, — сказал Зеленский.

По его мнению, особую роль в обоих конфликтах сыграл Иран, который сотрудничает с Россией и одновременно с этим поддерживает палестинское движение.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Пентагон передавал Украине боеприпасы, хранящиеся на американских военных складах в Израиле. Издание отмечает, что теперь это может обернуться для Иерусалима нехваткой снарядов в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке.

До этого высокопоставленный сотрудник Пентагона заявил, что США смогут помогать Украине и Израилю одновременно. По его словам, Вашингтон поставляет в эти страны кардинально разные ЗРК и системы противовоздушной обороны. Так, у Израиля есть «Железный купол», а у Украины — NASAMS, Patriot, а также HAWK, пояснил представитель Пентагона.