Агентство ООН в Газе перенесло оперштаб подальше от обстрелов Агентство ООН по делам Палестины перенесло оперштаб на юг сектора Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило в Twitter (Х) о переводе своего оперативного штаба и международного персонала на юг сектора Газа. Агентство также напомнило, что школы ООН и другие убежища организации не должны подвергаться атакам в соответствии с международным гуманитарным правом.

БАПОР перевело свой центральный оперативный центр и международный персонал на юг для продолжения гуманитарных операций, а также оказания поддержки своему персоналу и палестинским беженцам в Газе, — говорится в сообщении.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль потребовал эвакуации более миллиона палестинцев с севера сектора Газа на юг в течение суток. По его словам, такое масштабное перемещение людей будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Дюжаррик добавил, что требование Израиля касается сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях всемирной организации. Предупреждение властей еврейского государства вызвано планами провести в регионе наземную операцию.

Военный эксперт Владимир Прохватилов считает, что Израилю не следует стремиться к тому, чтобы стереть с лица земли сектор Газа со всеми, кто в нем находится. По его мнению, в этом случае Иерусалим так настроит против себя мировое общественное сообщество, которое сейчас на его стороне, что ему не поздоровится.