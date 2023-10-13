Боец ХАМАС заявил, что нападение на Израиль готовилось около года Боец ХАМАС Обейду: нападение на Израиль готовилось с 2022 года

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападение Палестины на Израиль готовилось с 2022 года, заявил представитель движения ХАМАС Абу Обейду. По его словам, которые цитирует Haaretz, члены группировки намеренно держали Израиль в неведении о готовящейся атаке и таким образом создавали «иллюзию нейтралитета».

Эта стратегия оказалась чрезвычайно успешной, и Израиль в своей нынешней военной кампании прибегает к убийствам и кровопролитию, чтобы скрыть свои неудачи, вместо того чтобы провести надлежащую оценку, — утверждает представитель ХАМАС.

По словам Обейду, за это время ХАМАС сумел завербовать 4,5 тысячи бойцов. Он подчеркнул, что сейчас руководство движения готово к любым действиям со стороны Израиля, включая наземную операцию. Он уточнил, что в таком случае ХАМАС предпримет новые меры, которые приведут к бо́льшим жертвам противника.

По данным The Wall Street Journal, бойцы ХАМАС, которые в минувшие выходные напали на южные районы Израиля, имели при себе планы с подробными картами атакованных городов и военных баз. По данным издания, карты на арабском языке были найдены на местах нападений и у убитых бойцов ХАМАС.

До этого глава генерального штаба армии Израиля Герци Халеви заявил, что бойцы ЦАХАЛ не справились с обеспечением безопасности страны 7 октября, в день атаки ХАМАС. По его словам, руководство армии несет за это ответственность.