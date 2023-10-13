Уехавших в Израиль россиян мобилизуют для войны с ХАМАС: кого коснется

Фото: Ilia yefimovich/dpa/Global Look Press

Посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью RTVI заявил, что репатрианты из РФ подлежат мобилизации, как и другие граждане страны. Кого могут призвать на войну с ХАМАС?

Что сказал Бен Цви о мобилизации

По словам дипломата, у него нет точной цифры, сколько россиян должны призвать в связи с конфликтом с ХАМАС, но такая практика в Израиле существует.

«Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины. Статистики по репатриантам из России у нас не делают», — сказал посол.

Бен Цви подчеркнул, что вести подобную статистику бессмысленно, потому что «гражданин Израиля — он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал».

9 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что за 48 часов удалось мобилизовать 300 000 резервистов. По его словам, военные обеспечены всем необходимым и не испытывают нехватки в технике.

Должны ли россияне служить в армии Израиля

В Израиле призыву подлежат мужчины и женщины, которым исполнилось 18 лет. Для мужчин призывной возраст заканчивается в 29 лет, для девушек — в 26 лет включительно. Мужчины служат в армии 2,5 года, женщины — 2 года.

Репатрианты, прибывшие в Израиль до 20 лет, проходят службу на общих основаниях. Девушки в возрасте от 21 года до 27 лет не призываются на срочную службу, но могут пойти добровольцами. Мужчины от 22 до 27 лет также могут пойти добровольцами. В армию не берут женатых релокантов хотя бы с одним ребенком. Для новых граждан в Израиле есть послабления — в первую очередь отсрочка от службы. Власти дают новым гражданам время для адаптации в стране — 12 месяцев.

Также в армию могут призвать граждан, которые имеют двойное гражданство. Однако если такой человек отслужил в другой стране, то израильские власти обычно сокращают срок пребывания в вооруженных силах.

Кого могут мобилизовать во время войны в Израиле

Под мобилизацию попадают все граждане, которые после прохождения срочной службы были отправлены в резерв. По закону мужчины числятся в резерве до 40 лет, женщины — до 38. Для боевых офицеров предельный возраст установлен на отметке 45 лет.

После достижения указанного возраста люди освобождаются от службы в резерве. Правда, предельный возраст может отличаться для резервистов-медиков.

Если репатриант, например, из России не проходил срочную службу в армии Израиля, то в период мобилизации его призывать не будут, потому что он не числится в списках резервистов.

Фото: IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

Существуют ли отсрочки в армии Израиля

На отсрочку от срочной службы могут рассчитывать граждане, которые проживают за границей, призывники с медицинскими или психологическими противопоказаниями или те, кто проходит обучение, но только до получения диплома.

Это касается и женщин. Помимо вышеперечисленных случаев, они освобождаются от службы в армии в период беременности, если есть ребенок и статус брака.

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