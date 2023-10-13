Боррель назвал нереалистичной эвакуацию миллиона жителей Газы за 24 часа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Исход из сектора Газа миллиона человек за 24 часа нереалистичен, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Пекине, трансляцию которой вела пресс-служба Еврокомиссии. По его словам, Израиль предупредил гражданское население о военной операции, однако такое предупреждение должно было прозвучать не за сутки.

Естественно, гражданское население надо предупреждать о предстоящей военной операции, чтобы они могли уехать, что Израиль и сделал. Но такое предупреждение и ожидаемый отъезд значительной части населения — а речь идет о миллионе человек — должны быть реалистичными. А, естественно, исход миллиона человек за 24 часа нереалистичен, — сказал он.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль потребовал эвакуации более миллиона палестинцев с севера сектора Газа на юг в течение суток. По его словам, такое масштабное перемещение людей будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Он также добавил, что требование Израиля касается и сотрудников ООН, и тех, кто нашел убежище в учреждениях всемирной организации.

Как отмечается, предупреждение израильских властей вызвано планами провести в регионе сектора Газа наземную операцию. В ответ на это палестинское движение ХАМАС призвало жителей остаться в своих домах и «проявить твердость в психологической войне».