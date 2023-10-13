В Пентагоне раскрыли, каким вооружением США поможет Израилю Defense News: США передадут Израилю средства ПВО и боеприпасы

Фото: Army Reserve 1st Sgt. Michel Sauret

США передадут Израилю средства ПВО и боеприпасы, сообщает Defense News со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Он добавил, что Вашингтон также добивается от американских компаний ускоренной поставки невыполненных израильских заказов на военную технику.

[Речь идет о] боеприпасах и средствах ПВО. <...>. [Пентагон] связывается с промышленностью США, чтобы добиться ускоренной поставки невыполненных израильских заказов на военную технику, — сказал чиновник.

По данным СМИ, США помогут Израилю с высокоточными боеприпасами и уже начали поставлять перехватчики для «Железного купола». Группа сенаторов потребовала передать Израилю две батареи этой системы ПВО, которые США не используют.

Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты не планируют воевать на стороне Израиля. Там пояснили, что израильские власти не запрашивают военной силы от Вашингтона. При этом 11 октября стало известно, что США перебрасывают второй американский авианосец Dwight Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр») в Средиземное море. Израильские власти обращались с соответствующей просьбой к Пентагону.

В этот же день Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. По словам представителей командования, это должно стать «мощным сигналом сдерживания» для враждебных Израилю сил, если они захотят воспользоваться сложившейся ситуацией.