Правда ли, что ХАМАС сбило израильский истребитель F-16 над сектором Газа

Фото: af.mil

F-16

Палестинские СМИ сообщили о том, что движение ХАМАС сбило израильский истребитель F-16 в небе над сектором Газа. Официального подтверждения этой информации пока не было. Что известно об инциденте?

Что говорят в Сети об уничтожении F-16

В Telegram-канале «Рыбарь» опубликованы кадры, где видно падение некого объекта в воздухе. При этом сложно определить, действительно ли это был израильский истребитель.

«Иных кадров разбившегося самолета или момента его поражения в открытых источниках нет, да и в АОИ о потерях авиатехники пока не сообщали. Однако если эти данные подтвердятся, то это будет первой боевой потерей израильских ВВС с февраля 2018 года, когда сирийская ПВО сбила F-16 на севере страны», — сообщил источник.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале также обратил внимание, что на данный момент никто не подтвердил уничтожение самолета в Газе.

«Ни с одной стороны объективного подтверждения нет. Палестинская сторона в качестве такового публикует маловразумительные кадры, на которых нет ни горящего самолета, ни его обломков», — написал он.

Что известно об истребителе F-16

Истребитель F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») был разработан американской компанией General Dynamics в начале 1970-х годов. На вооружение поступил в 1978 году.

Военный эксперт генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru отмечал хорошие характеристики F-16.

«Максимальная скорость — около 2200 км/ч, он может брать управляемое и неуправляемое вооружение. На F-16 стоит пушка шестиствольная „Вулкан“, ракеты класса „воздух — воздух“, „воздух — земля“, авиабомбы», — рассказал он.

F-16 считается прочным самолетом — его ресурс составляет 8000 летных часов. Также он способен нести ядерное оружие.

Данный самолет находится на вооружении многих стран мира. По информации СМИ, чуть больше 1500 F-16 эксплуатируется государствами, которые входят в НАТО. На втором месте по количеству американских истребителей находятся Турция (243), дальше идут Израиль (224), Египет (218), Южная Корея (167), Греция (153) и Тайвань (136).

Получила ли Украина истребители F-16

11 октября глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что Украине будет поставлено несколько F-16 с 2025 года. Также в середине августа стало известно, что США одобрили поставку Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, когда завершится подготовка пилотов Вооруженных сил Украины.

12 сентября президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что возможная передача странами Запада истребителей F-16 Украине приведет к затягиванию конфликта. По словам российского лидера, на сам ход боевых действий эти истребители не повлияют и не дадут Вооруженным силам Украины какого-либо преимущества.

16 августа советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что Киев не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16, чтобы защитить воздушное пространство.

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