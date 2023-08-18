США одобрили передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов

Фото: Luiz Gomes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские власти ободрили поставку Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, когда завершится подготовка пилотов Вооруженных сил Украины, передает издание Reuters со ссылкой на представителя властей США. Отмечается, что Вашингтон дал официальные заверения об одобрении всех необходимых запросов.

По словам источника, госсекретарь США Энтони Блинкен отправил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов заверив их в том, что запросы «будут одобрены». Издание отмечает, что Копенгаген и Амстердам недавно попросили такие гарантии.

Я пишу, чтобы выразить полную поддержку со стороны США в отношении передачи Украине истребителей F-16, равно как и обучения украинских пилотов квалифицированными инструкторами по F-16, — следует из письма.

Недавно летчик-снайпер, бывший первый заместитель командующего 14-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Александр Ковалев заявил, что украинские летчики могут столкнуться со значительными языковыми проблемами при обучении пилотированию истребителей F-16. Речь идет не только об общении летчиков с инструкторами, но и освоении документации. Ковалев добавил, что пилоты ВСУ до сих пор ведут радиообмен при выполнении боевых задач на русском языке.