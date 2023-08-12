Украинским летчикам предрекли проблемы при освоении истребителей F-16 Летчик Ковалев: пилотам ВСУ будет трудно осваивать F-16 из-за языкового барьера

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Истребитель F-16

Украинские летчики могут столкнуться со значительными языковыми проблемами при обучении пилотированию истребителей F-16, заявил ТАСС летчик-снайпер, бывший первый заместитель командующего 14-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Александр Ковалев. Он пояснил, что речь идет не только об общении летчиков с инструкторами, но и освоении документации.

Лично мне неизвестно, существует ли руководство по летной эксплуатации к F-16 на украинском или русском языке, а это один из основных документов, которые используются при подготовке пилота. <...> Я сомневаюсь, что поехало на подготовку большое количество военных, которые знают английский язык на том уровне, который требуется, чтобы понимать все термины в руководстве по летной эксплуатации, — сказал офицер.

Он добавил, что пилоты ВСУ до сих пор ведут радиообмен при выполнении боевых задач на русском языке. Дело в том, что произносить некоторые термины на украинском языке сложно.

Ранее западные СМИ сообщили, что отобрана первая группа из восьми украинских пилотов, которые будут проходить обучение управлению истребителями F-16. При этом также отмечалось, что перед тренировками им предстоит пройти языковые курсы по причине слабого уровня владения английским языком. предполагается, что подготовку они завершат не ранее следующего лета.