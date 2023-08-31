Названы сроки обучения летчиков ВСУ пилотированию F-16 Летчики ВСУ будут учиться управлять F-16 в Дании от четырех до шести месяцев

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Летчики Вооруженных сил Украины будут обучаться управлять истребителями F-16 в Дании от четырех до шести месяцев. В Великобритании этот срок составит один-два года, сообщил представитель ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, разница в сроке обучения объясняется тем, что в Данию отправились опытные военные, а в Великобританию — недавние выпускники летного училища. Украинских военных обучат английскому языку, летной терминологии, управлению легкомоторными самолетами и истребителями.

Всех интересуют сроки, они могут быть разные так как у каждого индивидуальная подготовка. Но ранее в Соединенных Штатах наши западные партнеры и мы оптимистично говорили, что полгода, а они даже говорили, что четырех месяцев может быть достаточно, — сказал Игнат.

Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной 2024 года. По его словам, необходимо подготовить инфраструктуру для самолетов, это займет по меньшей мере шесть месяцев. При этом Резников заявил, что использование истребителей F-16 станет серьезным переломным моментом в конфликте.