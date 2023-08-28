Названы новые сроки использования ВВС Украины истребителей F-16 Резников: ВВС Украины могут начать использовать F-16 весной следующего года

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Обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной 2024 года, заявил в интервью немецкой газете Bild министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, необходимо подготовить инфраструктуру для самолетов, это займет по меньшей мере шесть месяцев.

Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников, — сказал Резников.

При этом он заявил, что использование истребителей F-16 станет «серьезным переломным моментом» в конфликте. Как отмечает Bild, в настоящее время превосходство в воздухе принадлежит России, Резников полагает, что с поставкой истребителей ситуация изменится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды готовы передать Украине 42 истребителя F-16. Глава государства добавил, что Киев получит самолеты после того, как украинские летчики и инженеры пройдут курсы по их эксплуатации.

В свою очередь газета The New York Times сообщила, что США в сентябре планируют на собственной территории начать подготовку украинских пилотов, хотя ранее выступали за то, чтобы обучение проходило в странах Европы. По данным издания, Штаты примут украинских пилотов, как только Киев предложит свои кандидатуры. При этом не уточняется, идет ли речь о военных, которые должны были отправиться в Европу, или будет сформирована дополнительная группа.