«Все горит»: военный эксперт описал действие снарядов с белым фосфором Военэксперт Корнев назвал ядовитость главной опасностью белого фосфора

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белый фосфор как поражающий элемент боеприпасов несет серьезную угрозу для военных и для мирного населения благодаря своим ядовитым и горючим свойствам, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт Дмитрий Корнев. Он подчеркнул, что снаряды, начиненные белым фосфором, неизбирательные и поражают огромную территорию.

Это вещество въедается в кожу при попадании, его невозможно чем-либо смыть, погасить и прочее. Попытки смыть приводят к тому, что кислотное вещество становится более активным и ведет к повреждению живой силы и всего, чего касается: местности, травы, строений, зданий. Все, что может гореть, начинает гореть, — пояснил специалист.

Он добавил, что при взрыве снаряда боевое вещество покрывает огромную площадь и все живое, что на ней находится. Кроме того, белый фосфор воспламеняется при контакте с кислородом, создавая интенсивный жар температурой 815 градусов Цельсия. Это вещество не относится к химическому оружию, поскольку не выделяет токсинов, однако международными соглашениями его использование запрещено против военных целей, расположенных среди мирных объектов. Израиль эти соглашения не подписывал.

Ранее представители правозащитной организации Human Rights Watch заявили о применении израильскими военными снарядов с белым фосфором в Ливане и секторе Газа 10 и 11 октября. В ЦАХАЛ заявили, что им об этом ничего не известно.